Electronic Arts n'atteint pas ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel à la veille d'un rachat soutenu par l'Arabie saoudite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts EA.O n'a pas répondu aux attentes concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, lundi, en raison d'une baisse de l'engagement des joueurs pour sa franchise « Battlefield » après son lancement, alors que la société s'apprête à faire l'objet d'une acquisition soutenue par l'Arabie saoudite.

Voici plus de détails:

* Malgré un lancement en force l’année dernière, « Battlefield 6 » a peiné à maintenir l’engagement des joueurs , ce qui soulève des inquiétudes quant au potentiel de revenus à long terme de son service en ligne.

* La société basée à Redwood City, en Californie, s'appuie fortement sur les dépenses en jeu pour prolonger le cycle de vie de ses titres et générer des revenus réguliers.

* Electronic Arts risque de subir la concurrence de la sortie prochaine du blockbuster « Grand Theft Auto VI »de Take-Two Interactive ( TTWO.O ), qui devrait capter l’attention des joueurs et détourner les dépenses discrétionnaires au détriment de ses concurrents.

* L'éditeur de jeux vidéo a annoncé un chiffre d'affaires de 1,35 milliard de dollars pour le premier trimestre, en deçà de l'estimation moyenne des analystes qui s'élevait à 1,48 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice a atteint 397 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre 201 millions de dollars à la même période de l’année précédente.

* La semaine dernière, le Fonds public d’investissement saoudien et un groupe d’investisseurs ont obtenu l’autorisation de l’UE pour leur opération de 55 milliards de dollars visant à privatiser Electronic Arts .