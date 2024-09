Elections américaines: Trump inquiète plus les investisseurs que Harris (M&G Investments)

(AOF) - "À l'approche de l'élection présidentielle américaine, les marchés financiers se préparent à des changements potentiels qui pourraient avoir une influence dans tous les domaines, des taux d'intérêt à la solidité du dollar américain", affirme Rob Burrows, gérant taux chez M&G Investments. Il souligne que les politiques protectionnistes comme celle prônée par Donald Trump "ont généralement pour effet de réduire la croissance et d’augmenter l'inflation ".

Le problème des Etats-unis réside selon lui " dans les déficits importants et les niveaux élevés de la dette ", or " les politiques des deux candidats ne prévoient pas de s'attaquer à ce problème ". " Sous les deux partis, les déficits augmenteront probablement, en particulier les propositions de Trump ayant le plus de conséquences ".

Les politiques économiques de l'ex-président, caractérisées par d'importantes baisses d'impôts et le protectionnisme, "devraient accroître considérablement le déficit fédéral": en particulier de nouvelles réductions d'impôts sans réductions de dépenses correspondantes pousseraient le Trésor à émettre davantage de titres de créance pour couvrir le déficit. Cette augmentation de l'offre pourrait faire grimper les rendements des obligations du Trésor, "en particulier sur la partie la plus longue de la courbe, dans la mesure où les investisseurs exigent davantage de rendement pour détenir ce qu'ils pourraient considérer comme une dette plus risquée".

Raviver les guerres commerciales ou adopter une position plus isolationniste "pourraient renforcer le dollar à court terme, en particulier si les risques mondiaux augmentent", mais à plus long terme, le dollar pourrait s'affaiblir si les politiques de Donald Trump entraînent "une augmentation des déficits et une réduction des investissements étrangers dans les actifs américains".

Inversement, une victoire de Kamala Harris pourrait signifier "la poursuite de politiques économiques stables, quoique peu spectaculaires, qui, sur une base relative, favorisent la stabilité, avec un impact modéré sur les rendements du Trésor et un dollar potentiellement fort".