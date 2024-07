Élections américaines, quel impact sur la gestion de patrimoine ?

François d'Hautefeuille Evariste Quant Research Cofondateur & président https://www.evariste-quant-research.com/

Donald Trump, lors d'un meeting de la campagne présidentielle en cours (ALEX WROBLEWSKI / AFP)

Les élections américaines du 5 novembre prochain vont profondément impacter l'équilibre mondial et donc la structure des marchés financiers. La tentative d'assassinat contre le Président Trump va sans doute lui faciliter le retour à la présidence. Il est donc fondamental d'anticiper dès maintenant l'impact de ces changements sur l'allocation d'actifs d'un patrimoine financier.

L'effet papillon sur un point pivot de l'Histoire

Comme nous l'explicitions dans notre précédent article sur la révolution IA et son impact sur la big tech, nous sommes sans doute proches d'un point d'inflexion majeur de l'histoire. Ray Dalio, le Président de Bridgewater, un très puissant hedge fund américain, l'a très bien expliqué dans une note séminale récente. Nous sommes arrivés à des points de bifurcation sur plusieurs cycles long termes : cycle minskyen de la monnaie et du crédit avec la fin de la grande déflation à la suite de la crise covid, cycle de kondratieff des révolutions technologiques avec l'impact disruptif majeur des nouvelles puces Nvidia et de l'IA, cycle démographique avec le déclin démographique de la Chine et de la Russie par rapport à l'Inde, le remplacement de la génération 68 par la génération X, etc… Ces tendances longues sont lentes à impacter la structure économique, politique, sociologique mais leur puissance transformatrice est inéluctable telle une tectonique des plaques.

C'est dans de telles périodes qu'on peut voir brusquement basculer la structure économique et politique via des tremblements de terre politiques du peuple et économiques des entrepreneurs via la destruction créatrice Schumpeterienne. L'Histoire montre ces points de bascule comme la révolution américaines et française, la guerre de 14 et le basculement de la Russie dans le communisme, etc… Ces transitions sont souvent brutales et radicales car elles reposent sur une destruction d'équilibre économique et politiques devenus obsolètes et donc fragiles.

C'est dans ces phases charnières de l'histoire que des hommes clés peuvent mobiliser l'énergie d'un peuple en captant les nouvelles voies ouvertes par l'intelligence collective de la démocratie et du marché. Napoléon, Lénine, Hitler, Churchill ou De Gaulle sont autant de porteurs de la Grande Histoire. Comme l'a mis en exergue Karl Jung, ces personnages hegéliens de l'Histoire sont avant tout des catalyseurs et capteurs des forces en mouvement de leur époque de transition.

C'est dans ces périodes charnières que l'effet papillon peut jouer un rôle majeur. Cet effet repose sur l'analyse météorologique de systèmes instables qui peuvent brusquement bifurquer sur deux équilibres stables opposés comme un pendule à l'envers qui peut retrouver deux types d'équilibre opposés.

L'assassinat raté de Donald Trump aurait clairement pu être un tel « game changer » de l'histoire mondiale. Seule l'enquête dira qui était les commanditaires de cet événement exceptionnel qui montre l'état de tension dans la plus vieille et plus puissante démocratie du monde. Trump a vu une protection sur naturelle dans le fait qu'il a tourné la tête juste au moment de l'impact de la balle. Ceci rappelle la protection invoquée par Jean Paul II lors de son attentat. On est là dans un registre non financier, mais qui a son importance dans la personnalité future de Trump. Il peut encore plus se considérer comme une sorte de messie porteur de la flamme de la démocratie et des Lumières. On a bien des exemples sur la transformation psychologique de grands dirigeants politiques ayant échappé de peu à la mort.

Nous entrons donc une période étrange où la quasi-totalité des médias et des hommes politiques européens voient dans Trump un dangereux populiste qui a failli détruire la démocratie US, un criminel qui a été condamné pour des malversations financières, et malgré ce lynchage médiatique, plus de 50% du peuple américain semble vouloir le porter au pouvoir.

Quel impact de Trump sur l'allocation d'actifs : les « Trump trades »

Un analyste financier n'a pas à juger politiquement un acteur politique. Ceci est du champs du citoyen. En revanche, il nous semble fondamental de réfléchir sur l'impact d'une victoire de Trump et des Républicains sur l'Ordre Mondial et donc financier.

La devise de Trump est le MAGA, Make America Great Again (« Redonner sa grandeur aux USA »). Il faut bien avouer que les USA et l'Europe ont décliné fortement face à la Chine sur les 25 dernières années. La grande globalisation s'est traduite par un sous investissement et une sur épargne forcée dans les pays riches. Cette épargne occidentale liée à un « saving glut » mis en exergue par Bernanke (sur épargne) s'est traduit pas un sur investissement en Chine et une sous consommation et donc une sous croissance dans le monde occidental. On peut penser que le « PNB gap », écart entre la croissance potentielle et la croissance réelle a atteint des niveaux importants entre 10 et 20% pour des pays comme l'Italie voire la France.

Un tel rattrapage de la croissance occidentale semble possible à Trump à partir du moment où les sommes importantes stérilisées dans la guerre en Ukraine (au moins 50 Mds USD pour les États-Unis), le financement de l'immigration vu comme une tentative de grand remplacement, et surtout le financement de la transition énergétique vers une économie de décroissance prônée par certains écologistes. Là aussi, les montants en jeu sont colossaux comme l'ont pricé le rapport Pisani Ferry sur le financement des engagements de la COP (entre 25 et 35 Mds EUR pour la France). C'est la fameuse décroissance ou grande modération qui valide de facto une décroissance économique pour répondre aux exigences climatiques d'une plus grande sobriété énergétique.

Quelles stratégies d'investissement ?

Une victoire de Trump aura un impact systémique sur un nouvel Ordre Mondial. Son programme annonce déjà une fin de la guerre en Ukraine, une expulsion des immigrés, une bascule vers les énergies fossiles et la fin des subventions aux véhicules électriques et autres. C'est un retour aux fondements du capitalisme où c'est au marché de résoudre le dérèglement climatique et non pas aux scientifiques ou aux technocrates. De fait, les taxes carbones, la comptabilité extra financière sont autant de rupture avec les fondements d'un capitalisme à la Adam Smith où c'est la maximisation du profit individuel qui crée la richesse collective via la magie du marché et résout la crise climatique par un ajustement des prix ou des réponses technologiques (nucléaire, hydrogène, etc…) On est là dans une rupture m

ajeure entre la Commission Européenne et son grand « Green Plan », qa volonté d'intégrer l'Ukraine dans le camp occidental et l'ouverture des frontières à une émigration. On peut donc anticiper une poursuite du grand déclassement de la zone Euro par rapport aux USA avec un décrochage de la richesse relative comme le montre l'exemple flagrant de l'Italie, 3e puissance économique de la zone Euro. Pour ces raisons, nous pensons qu'un investisseur doit globaliser et surtout américaniser son portefeuille actions pour profiter de la grande sous performance structurelle des actions européennes par rapport aux actions USA. Nous sur pondérons donc des fonds actions monde comme Fidelity Monde, très lié au MSCI World, ou l'ETF Lyxor Monde WLD FP.



Performance des fonds action monde, technologie et du CAC 40. Nous conseillons vivement de diversifier les actions françaises par des actions monde et technologiques.

Pour la big tech, nous sommes structurellement positifs même s'il faut s'attendre à des phases de consolidation après la surperformance de près de 30% du Nasdaq par rapport au CAC sur 2024. La question fondamentale que nous nous posons est quels sont les liens entre la mega tech et les démocrates. De fait, Microsoft, Apple et Google sont très liés à la Californie et à la East Coast (Boston, Harvard et MIT), deux fiefs majeurs des démocrates. En revanche, le Texas, le Grand Free State est lié à Tesla. Nous réduisons nos positions sur Microsoft, Google, Meta et Amazon. Nous maintenons nos positions sur le NASDAQ via Fidelity Global Technology et JP Morgan US Technology.

Performance des « magnificent 5 » (hors Nvidia) durant la Présidence Trump et Biden.

Nous sommes très méfiants dans l'investissement dans la transition écologique. On voit bien que le coût économique de ces mesures de subvention à la rénovation énergétique, à la décarbonation, à la subvention des véhicules électriques est de plus en plus attaqué avec la volonté de privilégier des investissements plus créateurs de richesse humaine comme l'éducation ou la santé, ou économique comme l'IA et la big tech.

Pour ce qui est des taux, nous pensons que le retour à une croissance réelle américaine via le MAGA va booster les taux réels américains et les faire progressivement remonter vers leur taux naturel c'est-à-dire le taux de croissance long terme de l'économie américaine que nous estimons à 2% (1% de croissance de la population active et 1% de croissance de la productivité). On voit bien que les marchés ont sur anticipé le rythme de baisse des taux de la FED et même de la BCE. Nous préférons donc investir dans des fonds monétaires malgré le début de baisse des taux de la BCE. On peut ainsi utiliser AXA court terme, fonds monétaire présent sur de nombreux contrats d'assurance vie.

Les taux réels US ont monté durant la période 2017- 2021 durant la Présidence Trump. Ils ont baissé en 2021 suite à la crise COVID. Les taux réels USA se sont déconnectés des taux réels zone Euro (Allemagne) depuis 12/2013 soit environ la crise de l'Euro. Ceci reflète le décrochage économique de la zone Euro par rapport aux USA depuis la crise de l'Euro de 2011.

Conclusion

La possible élection de Trump le 5 novembre prochain est valorisée dés maintenant via les « Trump Trades ». Les marchés valorisent avec 6 mois d'avance sur l'économie réelle de par leur nature même qui repose sur l'anticipation via l'intelligence collective.

Un investisseur doit savoir sortir du « Trump bashing » des médias pour ne penser qu'à son intérêt financier propre et prendre des décisions d'investissement sur ce qui va arriver et non pas ce qui devrait arriver. Quoiqu'en disent certaines forces ESG, la finance dans le capitalisme est amorale voire pour certains immorale. Son rôle est d'optimiser l'allocation épargne investissement pour créer le maximum de richesse pour l'économie et pour l'épargne des investisseurs.

Ce n'est pas au financier de juger des opinions, mais seulement de faire émerger la vérité des faits. C'est au citoyen de juger en fonction de sa conscience morale qui elle aussi doit reposer sur l'individu et non pas sur un système moraliste que cherchent encore à retrouver certains pour un retour à ces temps anciens où une morale collective des puissants était imposée aux foules.

