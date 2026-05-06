Elanco profite de la révision à la hausse de ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** Les actions de la société de santé animale Elanco ELAN.N progressent de 6,35% à 24,43 $ avant l'ouverture du marché

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre 5,01 et 5,09 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 4,95 à 5,02 milliards de dollars

** Elle relève ses prévisions de bénéfice par action ajusté à 1,03 $ à 1,09 $, contre 1 $ à 1,06 $ précédemment

** Prévoit un chiffre d'affaires au deuxième trimestre compris entre 1,3 milliard et 1,33 milliard de dollars et un BPA ajusté compris entre 25 et 28 cents

** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 1,32 milliard de dollars et à un bénéfice de 29 cents au deuxième trimestre - données LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 1,6% depuis le début de l'année