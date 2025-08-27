Elanco en tête de l'inclusion dans le S&P MidCap

27 août - ** Les actions d'Elanco Animal Health ELAN.N augmentent de 5 % à 18,80 $ avant la mise sur le marché

** Elanco rejoindra S&P MidCap 400 le 2 septembre, en remplacement de Sarepta Therapeutics SRPT.O .

** Sarepta remplacera Brookline Bancorp BRKL.O dans le S&P SmallCap 600 avant l'ouverture des marchés le 2 septembre

** A la dernière clôture, ELAN a progressé de 47,8 % depuis le début de l'année