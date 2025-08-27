Elanco en hausse lors de l'inclusion dans le S&P MidCap

26 août - ** Les actions de la société de santé animale Elanco ELAN.N augmentent de 5 % après la clôture des marchés

** ELAN devrait rejoindre l'indice S&P MidCap 400 la semaine prochaine, en remplacement de Sarepta Therapeutics SRPT.O .

** SRPT remplacera Brookline Bancorp BRKL.O dans l'indice S&P SmallCap 600

** ELAN en hausse de 48% depuis le début de l'année, à la clôture de mardi