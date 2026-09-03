El Niño devrait s'intensifier et persister jusqu'en 2027, selon OMM

Le canal de Panama va limiter le nombre de transits quotidiens en prévision d'un phénomène El Niño particulièrement intense

El Niño devrait continuer à ‌s'intensifier jusqu'en 2027, augmentant les risques de phénomènes météorologiques extrêmes au cours des prochains ​mois, a déclaré jeudi l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

Selon l'agence météorologique des Nations unies, la probabilité qu'El Niño persiste jusqu'en février 2027 est proche de 100%, sous l'effet des températures exceptionnellement ​élevées observées dans l'océan Pacifique tropical.

El Niño est un phénomène naturel caractérisé par un réchauffement périodique des températures ​de surface de la mer dans l'est ⁠du Pacifique, lié à l'affaiblissement des alizés.

Ce phénomène, dont l'intensité est accentuée par ‌la changement climatique, survient généralement tous les deux à sept ans et peut durer jusqu'à environ douze mois, provoquant d'importantes précipitations dans certaines ​régions et des épisodes de ‌sécheresse dans d'autres.

Un épisode d'El Niño particulièrement intense peut modifier ⁠considérablement les régimes de température et de précipitations à l'échelle mondiale et favoriser des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les typhons, les pluies torrentielles et les sécheresses.

"El Niño prend sous ⁠nos yeux une ‌ampleur exceptionnelle. La science est sans équivoque: la planète s'engage en eaux ⁠inconnues, et ces eaux se réchauffent", a déclaré le secrétaire général des Nations ‌unies, Antonio Guterres.

L'épisode actuel a déjà perturbé les marchés des matières premières ⁠agricoles dans plusieurs régions tropicales et contribué à aggraver la crise ⁠alimentaire dans le ‌couloir sec d’Amérique centrale.

Face à cette situation, l'OMM a annoncé qu'elle intensifiait ses efforts en ​matière de préparation et d'alerte précoce afin ‌de limiter les conséquences de cet épisode d'El Niño.

"L'OMM s'engage à collaborer étroitement avec ses partenaires du système ​des Nations Unies et du domaine humanitaire afin de fournir les renseignements et les analyses climatologiques nécessaires pour soutenir la gestion des catastrophes ainsi que les ⁠secteurs sensibles au climat, tels que l'agriculture, la santé, l'énergie et les ressources en eau", a déclaré la secrétaire générale de l'OMM, Celeste Saulo.

L'organisation entend ainsi renforcer l'anticipation et la préparation des pays et des secteurs sensibles au climat, tels que l'agriculture, la santé, l'énergie et les ressources en eau.

(Reportage Emma Farge, version française Elena Smirnova, ​édité par Benoit Van Overstraeten)