Ekinops relève ses ambitions annuelles après un troisième trimestre dynamique

Le fournisseur de solutions de télécommunications a réalisé un chiffre d'affaires de 31,9 MEUR au troisième trimestre 2026, en bond de 43% sur un an. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, l'activité progresse de 13%, portée notamment par la forte dynamique commerciale en Amérique du Nord ( 32%) et par la croissance enregistrée en France ( 15%), soutenue par la contribution d'Olfeo et la bonne tenue des ventes de solutions de connectivité.

Fort de cette dynamique, le spécialiste des équipements de télécommunications relève son objectif de croissance annuelle, visant désormais une progression comprise entre 7% et 9%, contre une hausse à un chiffre précédemment anticipée.

Le groupe reste toutefois vigilant face aux tensions sur l'approvisionnement en composants électroniques, susceptibles de perturber les livraisons au cours des prochains mois. En parallèle, Ekinops poursuit le déploiement de son plan stratégique Bridge, notamment à travers le développement des ventes indirectes et de nouvelles solutions destinées aux marchés des centres de données et de la cybersécurité.