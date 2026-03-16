EKINOPS : Le châssis multi-environnements C700HC d'Ekinops récompensé par un Lightwave Innovation Review Award

Paris, le 16 mars, 2026 – E kinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), leader européen de solutions de réseaux optiques et de connectivité sécurisée destinées aux opérateurs de services, aux entreprises et aux organisations publiques, est fière d'annoncer que son système de transport optique C700HC a été récompensé par le Lightwave Innovation Review Award 2026 pour l'excellence en communications optiques et haut débit, dans la catégorie « systèmes de transport optique ».

Un jury composé d'experts issus des communautés des réseaux optiques et du haut débit a distingué le C700HC comme l'un des meilleurs produits du secteur, lui attribuant le statut « Honoree » avec une note exceptionnelle de 4,0 sur une échelle de 1,0 à 5,0. Selon les critères d'évaluation, il est ainsi considéré comme un « produit excellent, doté de caractéristiques techniques et de performances offrant des bénéfices clairs et significatifs ».

Le C700HC représente une nouvelle classe d'équipements de réseaux optiques hybrides, combinant les fonctionnalités des systèmes de transport WDM traditionnels avec celles de plateformes dédiées à l'interconnexion des centres de données (Data Center Interconnect) DCI. Il est ainsi capable de fonctionner aussi bien sur les sites des opérateurs de services que dans les centres de données ( datacenters ). Cette capacité permet aux opérateurs de proposer des services de bande passante pour une capacité totale de 8 Tbps (Térabit par seconde) directement au marché émergent des neo-scalers ainsi qu'à d'autres centres de données. Le C700HC offre une plateforme commune pour ces deux environnements, reposant sur les mêmes matériels, logiciels, système d'exploitation et outils de gestion, et délivrant une solution de transport unifiée qui efface les frontières entre des environnements jusqu'alors distincts.

Sean Buckley, rédacteur en chef de Lightwave, a adressé ses félicitations en déclarant?: « Au nom de Lightwave Innovation Reviews, je tiens à féliciter Ekinops pour l ' obtention d ' un statut Honoree de niveau 4,0 amplement mérité. Ce programme compétitif permet à Lightwave de mettre en lumi è re et de saluer les produits, projets, technologies et programmes les plus innovants, ayant un impact significatif sur l ' industrie. »

« Ekinops et ravi et honoré de voir sa toute dernière plateforme, le C700HC, reconnue par une voix aussi respectée et influente de l'industrie que Lightwave ? » , a d é clar é Guillaume Crenn, Directeur Produit et Marketing Réseaux Optiques chez Ekinops. « ? Cette distinction d é montre notre capacit é à r é pondre en permanence aux besoins de nos clients grâce à des solutions innovantes, conçues pour relever les défis d'un march é en constante évolution, et nous nous réjouissons de poursuivre cette dynamique d'innovation à l'avenir. »

Le C700HC est disponible à la vente et en cours de livraison auprès de clients en Europe et en Amérique du Nord.

Plus d'informations sur les solutions Ekinops sur le site web .

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Contacts

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A propos d'Ekinops

Ekinops est un leader européen de solutions de réseaux optiques et de connectivité sécurisée destinées aux opérateurs de services, aux entreprises et aux organisations publiques à travers le monde.

Ekinops conçoit, développe et fabrique des solutions haute performance intégrant des logiciels de pointe, utilisées pour fournir une connectivité à très haut débit et des services managés dans plus de 70 pays à l'échelle mondiale.

Ekinops est un acteur de référence dans les domaines suivants :

Les réseaux optiques cohérents avancés pour toutes les applications d'interconnexion métropolitaines, régionales, longue distance et de centres de données ;

Les solutions de connectivité sécurisée pour les entreprises, allant des équipements de routage voix et données aux capacités Secure Access Service Edge (SASE), incluant le ZTNA, le SD-WAN et le SSE.

Ekinops opère à l'échelle mondiale et est cotée sur Euronext Paris (FR0011466069 – EKI).

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