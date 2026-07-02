EKINOPS : Ekinops annonce la signature d'un accord-cadre avec Proximus pour le déploiement d'un réseau optique national haut débit en Belgique

PARIS, 2 juillet 2026 – EKINOPS (Euronext Paris – FR0011466069 – EKI) , fournisseur européen de premier plan de solutions de réseaux optiques, de connectivité et de cybersécurité SASE destinées aux opérateurs télécoms et aux entreprises, annonce aujourd'hui la signature d'un accord-cadre avec Proximus, opérateur télécom belge majeur (Tier 1), portant sur un contrat fournisseur d'une durée de 10 ans.

Cet accord marque l'étape finale faisant suite au protocole d'accord (MoU) annoncé en mars dernier .

Ce projet stratégique majeur, baptisé NEURON ( Next generation Enhanced Uniform Reliable Optical Network) , vise à déployer un réseau optique national haut débit à travers la Belgique comprenant plus de 600 sites. Dans ce cadre, Ekinops fournira des équipements et des services de réseau optique basés sur sa technologie WDM.

Proximus a choisi la plateforme WDM d'Ekinops pour sa capacité à optimiser tous les types de débits de trafic, des vitesses client très faibles aux très hauts débits, dans un châssis déjà compatible avec le 1,6 Tbit/s (térabits par seconde).

Dans le cadre de cet accord de long terme, qui inclut des engagements quant aux évolutions futures, Ekinops fournira des systèmes d'infrastructure prenant en charge une capacité optique de 800 Gbit/s (gigabits par seconde), ainsi qu'une large gamme de ROADMs ( reconfigurable optical add-drop multiplexers , ou multiplexeurs optiques reconfigurables d'insertion-extraction) pour les réseaux backbone et métropolitains de Proximus. Ekinops fournira également sa solution de gestion de réseau, Celestis NMS, ainsi que les logiciels et services professionnels associés, afin d'accompagner Proximus dans la construction de son réseau optique de nouvelle génération, à haute performance.

« Nous avons été impressionnés par les laboratoires d'Ekinops et par la qualité des réponses apportées à notre appel d'offres, ainsi que par l'expertise technique démontrée tout au long du processus de sélection », déclare Geert Standaert, Network Lead et CTO de Proximus. « Au-delà de la simplicité et de l'efficacité de l'architecture proposée, cette collaboration s'inscrit dans un partenariat de longue date avec un partenaire de confiance. L'expertise d'Ekinops constitue un atout essentiel pour accompagner l'évolution de notre réseau et concrétiser nos ambitions à long terme. »

« Cet accord s'appuie sur les forces d'Ekinops : fournir des solutions de réseau optique fiables, flexibles et à haute capacité », déclare Lionel Chmilewsky, Directeur général d'Ekinops. « Il illustre la manière dont notre innovation, ainsi que l'engagement et l'expertise de nos équipes au service de clients dans le monde entier, se traduisent concrètement par des résultats solides. Nous sommes extrêmement honorés de la confiance que Proximus accorde à nos technologies européennes et à nos équipes. Nous sommes pleinement engagés dans la réussite de NEURON et nous nous réjouissons de ce que nous accomplirons ensemble. »

Le calendrier du projet comprend des essais en laboratoire ainsi que sur le terrain, qui débutent dès à présent, avec un premier déploiement prévu pour second semestre 2026.

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Contacts presse Ekinops

Alice Fairless alice.f@iseepr.co.uk +44 (0) 113 350 1922

À propos d'Ekinops

Ekinops est un leader européen de solutions de réseaux optiques et de connectivité sécurisée destinées aux opérateurs de services, aux entreprises et aux organisations publiques à travers le monde.

Ekinops conçoit, développe et fabrique des solutions haute performance intégrant des logiciels de pointe, utilisées pour fournir une connectivité à très haut débit et des services managés dans plus de 70 pays à l'échelle mondiale.

Ekinops est un acteur de référence dans les domaines suivants :

Les réseaux optiques cohérents avancés pour toutes les applications d'interconnexion métropolitaines, régionales, longue distance et de centres de données ;

Les solutions de connectivité sécurisée pour les entreprises, allant des équipements de routage voix et données aux capacités Secure Access Service Edge (SASE), incluant le ZTNA, le SD-WAN et le SSE.

Ekinops opère à l'échelle mondiale et est cotée sur Euronext Paris (FR0011466069 – EKI).

Plus d'informations sur https://www.ekinops.com/

À propos du Groupe Proximus

Le Groupe Proximus (Euronext Bruxelles: PROX) est un fournisseur leader de services IT, digitaux et de connectivité du futur dans le Benelux, proposant également des services de communications digitales sur les marchés internationaux.

Depuis près d'un siècle, nous jouons un rôle central en tant qu'opérateur au service de la société belge. Chaque jour, nous servons plus de 2,8 millions de clients résidentiels au travers de nos marques Proximus, Mobile Vikings et Scarlet. Via Proximus NXT, nous fournissons également des solutions télécoms et ICT de premier plan à plus de 450.000 entreprises. Proximus contribue de manière significative à l'économie belge. Nous investissons dans des réseaux fixe et mobile ouverts qui soutiennent l'économie digitale et stimulent l'innovation.

Proximus Global rassemble les forces de BICS, Telesign et Route Mobile pour offrir des solutions de communications digitales dans le monde entier. En tant qu'acteur mondial, nous permettons aux entreprises et aux opérateurs mobiles de connecter leurs clients, de les protéger et d'interagir avec eux, où qu'ils se trouvent.

Nous visons à créer de la valeur à long terme pour la société en intégrant des pratiques commerciales responsables, dans le respect des personnes et des communautés, tout en étant attentifs à notre impact sur l'environnement dans l'ensemble de nos activités.

Avec nos 12.933 collaborateurs, nous nous engageons activement à dépasser les attentes de nos clients et à créer de la valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes.

Pour plus d'informations, surfez sur www.proximus.com .