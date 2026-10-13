EKINOPS : Chiffre d'affaires de 31,9 M EUR au 3ème trimestre 2026

Progression de +43% de l'activité par rapport au 3 ème trimestre 2025, et de +4% en séquentiel par rapport au 2 ème trimestre 2026

trimestre 2025, et de +4% en séquentiel par rapport au 2 trimestre 2026 Chiffre d'affaires en hausse de +13% sur neuf mois

Croissance annuelle " high single-digit " désormais visée en 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARIS, le 13 octobre 2026 - 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI) , fournisseur leader de solutions de réseaux optiques, de connectivité et de réseaux SASE destinées aux opérateurs de services télécom et aux entreprises, publie son chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026 (période du 1 er juillet au 30 septembre 2026).

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 2025 2026 Variation Chiffre d'affaires 1 er trimestre 28,5 27,6 -3% Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 28,7 30,6 +7% Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 22,3 31,9 +43% Chiffre d'affaires neuf mois 79,5 90,1 +13%

Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026 en progression de +43%

Dynamique commerciale positive au 3 ème trimestre 2026 : chiffre d'affaires consolidé de 31,9 M€, en progression de +43% par rapport au 3 ème trimestre 2025 (+42% à périmètre et taux de change constants), et de +4% en séquentiel (par rapport au 2 ème trimestre 2026).

chiffre d'affaires consolidé de 31,9 M€, en progression de +43% par rapport au 3 trimestre 2025 (+42% à périmètre et taux de change constants), et de +4% en séquentiel (par rapport au 2 trimestre 2026). Olfeo , société consolidée depuis le 1 er juin 2025, a contribué à hauteur de 1,8 M€ au chiffre d'affaires trimestriel, tandis que la contribution de Chimere , consolidée depuis le 1 er avril 2026, demeure, comme prévu, non significative.

, société consolidée depuis le 1 juin 2025, au chiffre d'affaires trimestriel, tandis que la contribution de , consolidée depuis le 1 avril 2026, demeure, comme prévu, non significative. Chiffre d'affaires de 90,1 M€ à l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2026 , en croissance de +13% par rapport à la même période un an plus tôt (+11% à périmètre et taux de change constants).

Croissance à deux chiffres des deux lignes d'activité sur neuf mois en 2026

Connectivité & Réseaux SASE : progression de +10% à neuf mois en 2026, portée par la contribution de la société Olfeo sur la période, ainsi qu'une activité bien orientée en Amérique du Nord, confirmant la solidité du portefeuille d'opportunités et la dynamique commerciale soutenue sur ce segment.

L'activité Cybersécurité (incluse dans les solutions de Connectivité et Réseaux SASE) représente 6% du chiffre d'affaires global d'Ekinops à neuf mois de l'exercice 2026.

Réseaux optiques : progression de +19% à neuf mois de l'exercice 2026, portée par une croissance soutenue des ventes en Europe (hors France) tandis que la dynamique commerciale amorcée au 1 er semestre en Amérique du Nord s'est poursuivie tout au long de la période.

progression de +19% à neuf mois de l'exercice 2026, portée par une croissance soutenue des ventes en Europe (hors France) tandis que la dynamique commerciale amorcée au 1 semestre en Amérique du Nord s'est poursuivie tout au long de la période. Les ventes réalisées en Logiciels & Services totalisent 21% de l'activité globale du Groupe à neuf mois, contre 23% sur la même période un an plus tôt.

Croissance sur l'ensemble des zones géographiques

France (43% du chiffre d'affaires global du Groupe) : +15% de croissance sur neuf mois, portée par la contribution d'Olfeo sur la période et la bonne dynamique des ventes de solutions de Connectivité dans la région.

+15% de croissance sur neuf mois, portée par la contribution d'Olfeo sur la période et la bonne dynamique des ventes de solutions de Connectivité dans la région. Europe (hors France, 29% du chiffre d'affaires du Groupe) : progression de +2%, avec une forte progression des ventes de solutions de Réseaux optiques, compensant le repli de l'activité Connectivité sur la période.

progression de +2%, avec une forte progression des ventes de solutions de Réseaux optiques, compensant le repli de l'activité Connectivité sur la période. Amérique du Nord (22% du chiffre d'affaires du Groupe) : forte hausse de +32%, soutenue par une progression soutenue des ventes de solutions de Réseaux optiques, ainsi qu'un doublement du volume d'affaires sur le segment Connectivité & Réseaux SASE.

forte hausse de +32%, soutenue par une progression soutenue des ventes de solutions de Réseaux optiques, ainsi qu'un doublement du volume d'affaires sur le segment Connectivité & Réseaux SASE. Reste du monde (5% du chiffre d'affaires du Groupe) : +4% de croissance à neuf mois.

Croissance " high single-digit " désormais visée en 2026 et vigilance sur les approvisionnements

Au titre de l'exercice 2026, le Groupe vise désormais une croissance annuelle de son chiffre d'affaires « high single-digit », contre « single-digit » précédemment, portée par la bonne dynamique commerciale sur l'ensemble des lignes d'activité, le bon momentum en Amérique du Nord, et les premiers déploiements dans le cadre de l'accord-cadre avec Proximus.

Depuis plusieurs mois, Ekinops fait néanmoins face à des tensions sur l'approvisionnement et les prix de certains composants électroniques. Ces tensions ont conduit certains clients à anticiper pendant l'été certaines commandes attendues initialement en fin d'année afin de se préserver d'éventuelles pénuries ou hausses de prix.

Ces tensions pourraient rendre plus volatiles les livraisons des prochains mois.

Progrès de la roadmap produit du plan Bridge et du déploiement de la stratégie commerciale de go-to-market et new business

En parallèle de son plan stratégique Bridge , Ekinops progresse sur le déploiement de sa stratégie commerciale de go-to-market , avec la mise en place des ventes indirectes. Le Groupe mène des discussions avancées avec des intégrateurs, distributeurs et revendeurs qui devraient déboucher sur la conclusion d'un ou plusieurs accords d'ici la fin de l'année, sur l'ensemble de ses régions et de son portefeuille.

Sur le plan des produits, le Groupe poursuit le développement de sa future ligne de produits PTM ( Photonic Transport Modular ) destinée au marché DCI ( Data Center Interconnect ), ainsi que de ses solutions SASE ( Secure Access Service Edge ) souveraines, et confirme des premières livraisons en fin d'année, conformément au calendrier.

Agenda financier

Date Publication Mardi 26 janvier 2027 Chiffre d'affaires annuel 2026 Mercredi 17 mars 2027 Résultats annuels 2026

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.



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À propos d'Ekinops

Ekinops est un leader européen de solutions de réseaux optiques et de connectivité sécurisée destinées aux opérateurs de services, aux entreprises et aux organisations publiques à travers le monde.

Ekinops conçoit, développe et fabrique des solutions haute performance intégrant des logiciels de pointe, utilisées pour fournir une connectivité à très haut débit et des services managés dans plus de 70 pays à l'échelle mondiale.

Ekinops est un acteur de référence dans les domaines suivants :

• Les réseaux optiques cohérents avancés pour toutes les applications d'interconnexion métropolitaines, régionales, longue distance et de centres de données ;

• Les solutions de connectivité sécurisée pour les entreprises, allant des équipements de routage voix et données aux capacités Secure Access Service Edge (SASE), incluant le ZTNA, le SD WAN et le SSE.

Ekinops opère à l'échelle mondiale et est cotée sur Euronext Paris (FR0011466069 – EKI).

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