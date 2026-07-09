EKINOPS : Chiffre d'affaires de 30,6 M EUR au 2ème trimestre 2026

3 ème trimestre consécutif de croissance séquentielle (+11%)

trimestre consécutif de croissance séquentielle (+11%) Progression de +6% de l'activité par rapport au 2 ème trimestre 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARIS, le 9 juillet 2026 - 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI) , fournisseur leader de solutions de réseaux optiques, de connectivité et de réseaux SASE destinées aux opérateurs de services et aux entreprises, publie son chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026 (période du 1 er avril au 30 juin 2026).

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées T2 2025 T1 2026 T2 2026 Variation

T2 2026

vs T1 2026 Variation

T2 2026

vs T2 2025 Chiffre d'affaires 28,7 27,6 30,6 +11% +6%

Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026 en progression séquentielle de +11%

Au 2 ème trimestre de l'exercice 2026, Ekinops a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 30,6 M€, son plus haut niveau d'activité trimestrielle depuis 3 ans.

Cette bonne performance confirme la dynamique commerciale positive engagée depuis plusieurs trimestres. Le trimestre écoulé marque ainsi un 3 ème trimestre consécutif d'amélioration de l'activité, après une croissance séquentielle de +15% au 4 ème trimestre 2025, de +8% au 1 er trimestre 2026 et de +11% le trimestre écoulé.

Le 2 ème trimestre 2026 affiche une croissance de +6% par rapport au 2 ème trimestre 2025 (+3% à périmètre et taux de change constants).

La société Olfeo, éditeur français de logiciels de cybersécurité SSE ( Secure Service Edge ), consolidée depuis le 1 er juin 2025, a contribué pour 1,6 M€ au chiffre d'affaires du 2 ème trimestre. La contribution de la société Chimere, start-up française de cybersécurité consolidée depuis le 1 er avril 2026, est, comme prévu, encore non significative.

Sur l'ensemble du 1 er semestre 2026, Ekinops a totalisé un chiffre d'affaires consolidé de 58,2 M€, en progression de +2% (-2% à périmètre et taux de change constants).

Progression soutenue de l'activité Réseaux optiques au 2 ème trimestre 2026

Après un début d'exercice stable, l'activité Réseaux optiques (ex-Transport optique) enregistre une forte progression de son activité au 2 ème trimestre (croissance séquentielle de +41% vs. le 1 er trimestre), portée par la bonne dynamique de l'activité en France mais surtout une croissance plus soutenue de l'activité aux Etats-Unis. Les effets du déploiement du programme fédéral BEAD ( Broadband Equity, Access and Deployment ) devraient se matérialiser au cours des prochains trimestres.

Les solutions de Connectivité & Réseaux SASE (ex-Accès) enregistrent un recul séquentiel de -5% au 2 ème trimestre 2026, consécutivement au 1 er trimestre qui avait témoigné d'une activité soutenue (+14% de croissance séquentielle au 1 er trimestre 2026). La dynamique commerciale a toutefois été particulièrement soutenue au 2 ème trimestre, avec un portefeuille d'opportunités commerciales en augmentation notable. L'activité Cybersécurité, incluse dans les solutions de Connectivité & Réseaux SASE, représente désormais 6% de l'activité totale d'Ekinops au 1 er semestre 2026.

Sur le plan géographique, il convient de noter l'activité soutenue enregistrée en France au 2 ème trimestre (+7% en séquentiel par rapport au 1 er trimestre) et en Amérique du Nord (+25% en séquentiel), zones portées principalement par l'activité Réseaux optiques.

Logiciels & Services en progression de +6%, ARR de 15,9 M€ à fin juin 2026 en hausse de +7%

Au 1 er semestre 2026, les ventes réalisées en Logiciels & Services se sont inscrites en progression de +6%. La part de ces ventes totalise 21% du chiffre d'affaires du Groupe au 1 er semestre 2026, identique au niveau enregistré un an plus tôt (20%).

Au 30 juin 2026, l'ARR [1] ( Annual Recurring Revenue - Revenu annuel récurrent) s'élevait à 15,9 M€, en progression de +7% par rapport au 31 décembre 2025 (14,8 M€).

Signature d'un accord-cadre d'une durée de 10 ans avec Proximus

Le 2 juillet 2026, Ekinops a annoncé la signature d'un accord-cadre majeur avec Proximus, 1 er opérateur télécom belge (Tier 1), portant sur un contrat fournisseur d'une durée de 10 ans [2] .

Ce projet stratégique de long terme, baptisé NEURON ( Next generation Enhanced Uniform Reliable Optical Network ), vise à déployer un réseau optique national haut débit à travers la Belgique comprenant plus de 600 sites, destiné à répondre à la fois aux besoins de connectivité des entreprises et des individus.

Ekinops fournira des équipements et des services de réseau optique basés sur sa technologie WDM : systèmes d'infrastructure prenant en charge une capacité optique de 800 Gbit/s (gigabits par seconde) ainsi qu'une large gamme de ROADMs (reconfigurable optical add-drop multiplexers, ou multiplexeurs optiques reconfigurables d'insertion-extraction) pour les réseaux backbone et métropolitains de Proximus. Ekinops fournira également sa solution de gestion de réseau, Celestis NMS, ainsi que les logiciels et services professionnels associés, afin d'accompagner Proximus dans la construction de son réseau optique de nouvelle génération, à haute performance.

À l'issue d'une phase d'essais en laboratoire et sur le terrain, un premier déploiement est prévu au second semestre 2026.

Perspectives : confirmation de l'objectif de croissance de l'activité visé en 2026

Ekinops réaffirme son ambition de renouer progressivement avec la croissance en 2026 et confirme être en mesure de réaliser une progression « single-digit » de son activité sur l'ensemble de l'exercice.

À mi-exercice, le Groupe affiche d'ores et déjà une croissance séquentielle de +22% (1 er semestre 2026 vs. 2 nd semestre 2025) et de +2% « year-over-year » (1 er semestre 2026 vs. 1 er semestre 2025).

Les premiers déploiements dans le cadre de l'accord-cadre avec Proximus, la dynamique commerciale soutenue au 1 er semestre sur l'ensemble des lignes d'activité et les premières livraisons des nouvelles solutions DCI et SASE attendues en fin d'année devraient permettre une poursuite de la croissance « year-over- year » au 2 nd semestre 2026.

Agenda financier

Date Publication Mardi 28 juillet 2026 Résultats semestriels 2026 Mardi 13 octobre 2026 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026 Mardi 26 janvier 2027 Chiffre d'affaires annuel 2026 Mercredi 17 mars 2027 Résultats annuels 2026

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.



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À propos d'Ekinops

Ekinops est un leader européen de solutions de réseaux optiques et de connectivité sécurisée destinées aux opérateurs de services, aux entreprises et aux organisations publiques à travers le monde.

Ekinops conçoit, développe et fabrique des solutions haute performance intégrant des logiciels de pointe, utilisées pour fournir une connectivité à très haut débit et des services managés dans plus de 70 pays à l'échelle mondiale.

Ekinops est un acteur de référence dans les domaines suivants :

• Les réseaux optiques cohérents avancés pour toutes les applications d'interconnexion métropolitaines, régionales, longue distance et de centres de données ;

• Les solutions de connectivité sécurisée pour les entreprises, allant des équipements de routage voix et données aux capacités Secure Access Service Edge (SASE), incluant le ZTNA, le SD WAN et le SSE.

Ekinops opère à l'échelle mondiale et est cotée sur Euronext Paris (FR0011466069 – EKI).

Plus d'informations sur Ekinops.com

[1] indicateur reflétant la valeur annuelle des contrats d'abonnements et de support en cours, et excluant les composants non récurrents (services professionnels, vente de matériel, licences logicielles perpétuelles ou tout autre revenu non récurrent)

[2] Communiqué de presse du 2 juillet 2026 : Ekinops annonce la signature d'un accord-cadre avec Proximus pour le déploiement d'un réseau optique national haut débit en Belgique