Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ekinops: bien orienté après son CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 09:57









(CercleFinance.com) - Ekinops grimpe de 6% après la présentation d'un chiffre d'affaires de 30,4 millions d'euros pour le troisième trimestre 2024, en hausse de 9% en comparaison annuelle, lui permettant d'enregistrer son niveau d'activité le plus élevé depuis le deuxième trimestre 2023.



La société a amélioré son niveau d'activité, notamment grâce à la détente des stocks d'équipements d'accès chez les clients opérateurs en France et dans la zone EMEA et aux toutes premières livraisons du nouveau produit 800G pour le transport optique.



L'un des objectifs de la société en 2024, qui est de croître trimestre après trimestre, est ainsi rempli puisqu'entre le premier et le troisième trimestre la société a ajouté de l'ordre d'un million d'euros de chiffre d'affaires à chaque trimestre, souligne-t-il.





Valeurs associées EKINOPS 4,08 EUR Euronext Paris +6,25%