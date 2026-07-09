Ekinops accélère sa croissance au 2e trimestre et confirme ses objectifs

Le spécialiste des solutions de réseaux optiques confirme son objectif d'un retour progressif à la croissance sur l'ensemble de l'exercice 2026.

Ekinops publie un chiffre d'affaires de 30,6 MEUR au titre du deuxième trimestre 2026, en hausse de 6% par rapport au deuxième trimestre 2025. A périmètre et taux de change constants, la croissance ressort à 3%. Par rapport au premier trimestre 2026, l'activité progresse de 11%, signant un troisième trimestre consécutif de croissance séquentielle et son plus haut niveau d'activité trimestrielle depuis trois ans.

Sur le premier semestre 2026, le chiffre d'affaires atteint 58,2 MEUR, en hausse de 2% sur un an. A périmètre et taux de change constants, il recule de 2%. La contribution d'Olfeo, consolidée depuis le 1er juin 2025, s'élève à 1,6 MEUR au deuxième trimestre, tandis que celle de Chimere, consolidée depuis le 1er avril 2026, demeure non significative.

En matière de perspectives, le groupe confirme son objectif de renouer progressivement avec la croissance en 2026 et vise toujours une progression à un chiffre de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice. Ekinops estime que les premiers déploiements chez Proximus, la bonne dynamique commerciale et les premières livraisons de nouvelles solutions DCI et SASE devraient soutenir la croissance au second semestre.

Le titre a conclu la séance sur un repli de 0,42% mais signe une progression de l'ordre de 23% depuis le début de l'année.