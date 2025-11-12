 Aller au contenu principal
Einride, entreprise de camions auto-conduits, s'introduit en bourse par le biais d'une opération SPAC à une valorisation de 1,8 milliard de dollars
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 12:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société suédoise de transport routier autonome Einride a déclaré mercredi qu'elle avait accepté d'entrer en bourse aux États-Unis par le biais d'une fusion avec la société Legato Merger Corp III LEGT.A dans le cadre d'un accord évaluant la société à 1,8 milliard de dollars.

La cotation intervient après qu'une vague de start-ups spécialisées dans les véhicules électriques se soient introduites en bourse pendant le boom des SPAC de l'ère pandémique, dans le but de tirer parti de l'énorme demande de véhicules à énergie propre et des incitations gouvernementales à l'achat de voitures alimentées par des batteries.

Cependant, depuis lors, un certain nombre d'entreprises de camionnage et de technologie automobile, dont Nikola, Lordstown Motors et Proterra, ont fait faillite en raison des pressions concurrentielles, des défis opérationnels, de la consommation rapide de liquidités due à des coûts de production élevés et de l'incapacité à atteindre la rentabilité.

Les entreprises de camionnage autonomes cherchent à automatiser l'expédition et la logistique dans un contexte de demande accrue de livraisons de fret plus rapides, tout en cherchant à commercialiser la technologie de conduite autonome, qui fait l'objet d'un examen approfondi de la part des autorités de réglementation.

Avec la cotation, Einride cherche à obtenir jusqu'à 100 millions de dollars d'investissements privés en actions publiques pour accélérer sa croissance. L'opération est également renforcée par les 100 millions de dollars qu'elle a levés en octobre auprès d'investisseurs institutionnels existants et nouveaux.

Les actionnaires actuels d'Einride devraient détenir environ 83 % du capital après la clôture de l'opération et l'équipe de direction actuelle de la société continuera à diriger l'entreprise.

Une SPAC est une société écran qui lève des fonds par le biais d'une introduction en bourse pour fusionner avec une entreprise privée et l'introduire en bourse, offrant ainsi une voie d'accès au marché plus rapide qu'une introduction en bourse traditionnelle.

Fondée en 2016 et basée à Stockholm, en Suède, l'activité d'Einride est basée sur la technologie de conduite autonome pour les camions de transport de marchandises. La société compte plus de 25 entreprises clientes, dont GE Appliances, et dispose d'une flotte d'environ 200 véhicules électriques.

