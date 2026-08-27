 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eiffage : sévère décrochage sous le support des 117,5 EUR
information fournie par Zonebourse 27/08/2026 à 10:25
Ajouter Boursorama à vos sources

Eiffage subit un sévère décrochage ("gap" de rupture sous 117,4 EUR) qui valide la cassure du support des 117,5 EUR (20 janvier, 24 août) : les investisseurs sanctionnent des résultats semestriels un peu en dessous des attentes et des prévisions prudentes.

Le prochain support se dessine vers 106,6 EUR, l'ex-plancher du 30 octobre au 4 novembre 2025.

Valeurs associées

EIFFAGE
110,600 EUR Euronext Paris -5,87%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La comédienne Raphaëlle Valenti décrit un concert à Rock-en-Seine pour des spectateurs déficients visuels, à Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine le 26 août 2026 ( AFP / Simon WOHLFAHRT )
    A Rock en Seine, des concerts audiodécrits pour "partager les émotions" au-delà du handicap
    information fournie par AFP 27.08.2026 11:48 

    "Miki entre sur la scène, elle a un chapeau de cowboy", glisse une voix dans le casque porté par Saliha, une spectatrice déficiente visuelle qui fuyait les festivals avant de tester, à Rock en Seine, un dispositif d'audiodescription la plongeant dans le concert. ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en recul malgré Nvidia
    information fournie par AFP 27.08.2026 11:38 

    La Bourse de Paris évoluait en recul jeudi matin malgré les résultats stratosphériques du géant de l'IA Nvidia, qui pèsent moins dans les arbitrages des investisseurs européens que les risques géopolitiques et l'inflation. Vers 11H00 de Paris (09H00 GMT), l'indice ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu, entouré par le ministre de l'Education Edouard Geffray, à gauche, et le maire de Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaïla, le 27 juillet 2026 à Kaweni, à Mayotte ( AFP / Marine Gachet )
    Reconstruction de Mayotte: Lecornu veut un "choc" des mises en chantier
    information fournie par AFP 27.08.2026 11:35 

    "Il faut se bouger". Le Premier ministre Sébastien Lecornu a souhaité jeudi, en entamant sa deuxième journée à Mayotte consacrée à la reconstruction de l'archipel après le cyclone Chido, "créer un choc de mises en chantier". "Il faut se bouger, il ne faut pas forcément ... Lire la suite

  • JDes méduses sur le rivage près de la centrale nucléaire de Gravelines, le 11 août 2026 dans le Nord ( AFP / Sameer Al-DOUMY )
    Méduses à la centrale nucléaire de Gravelines: un nouveau réacteur arrêté
    information fournie par AFP 27.08.2026 11:17 

    Une "nouvelle arrivée massive de méduses" a contraint EDF à remettre à l'arrêt un réacteur et à adapter la puissance d'un autre dans la centrale nucléaire de Gravelines, déjà touchée début août par ce phénomène, a indiqué le groupe jeudi. Mercredi vers 16H00, les ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 373,58 -1,05%
Pétrole Brent
88,11 +0,74%
HAFFNER ENERGY
0,524 -0,19%
BIOPHYTIS
0,0701 -6,03%
2CRSI
27,52 +3,15%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank