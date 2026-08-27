Eiffage : sévère décrochage sous le support des 117,5 EUR

Eiffage subit un sévère décrochage ("gap" de rupture sous 117,4 EUR) qui valide la cassure du support des 117,5 EUR (20 janvier, 24 août) : les investisseurs sanctionnent des résultats semestriels un peu en dessous des attentes et des prévisions prudentes.

Le prochain support se dessine vers 106,6 EUR, l'ex-plancher du 30 octobre au 4 novembre 2025.