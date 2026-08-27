Eiffage : sévère décrochage sous le support des 117,5 EUR

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Eiffage
subit un sévère décrochage ("gap" de rupture sous 117,4 EUR) qui valide la cassure du support des 117,5 EUR (20 janvier, 24 août) : les investisseurs sanctionnent des résultats semestriels un peu en dessous des attentes et des prévisions prudentes.
Le prochain support se dessine vers 106,6 EUR, l'ex-plancher du 30 octobre au 4 novembre 2025.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.
"Miki entre sur la scène, elle a un chapeau de cowboy", glisse une voix dans le casque porté par Saliha, une spectatrice déficiente visuelle qui fuyait les festivals avant de tester, à Rock en Seine, un dispositif d'audiodescription la plongeant dans le concert. ...
Lire la suite
La Bourse de Paris évoluait en recul jeudi matin malgré les résultats stratosphériques du géant de l'IA Nvidia, qui pèsent moins dans les arbitrages des investisseurs européens que les risques géopolitiques et l'inflation. Vers 11H00 de Paris (09H00 GMT), l'indice ...
Lire la suite
"Il faut se bouger". Le Premier ministre Sébastien Lecornu a souhaité jeudi, en entamant sa deuxième journée à Mayotte consacrée à la reconstruction de l'archipel après le cyclone Chido, "créer un choc de mises en chantier". "Il faut se bouger, il ne faut pas forcément ...
Lire la suite
Une "nouvelle arrivée massive de méduses" a contraint EDF à remettre à l'arrêt un réacteur et à adapter la puissance d'un autre dans la centrale nucléaire de Gravelines, déjà touchée début août par ce phénomène, a indiqué le groupe jeudi. Mercredi vers 16H00, les ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer