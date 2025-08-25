 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 846,00
-1,73%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eiffage se renforce en Espagne via 3 acquisitions
information fournie par AOF 25/08/2025 à 18:07

(AOF) - Eiffage , au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, a conclu trois nouvelles acquisitions en Espagne au cours de l’été. Elle a racheté la société CVS spécialisée dans les solutions de réfrigération pour l’industrie et le tertiaire, ainsi que dans les systèmes de détection et protection incendies. En 2024, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros. En parallèle, Eiffage Énergie Systèmes a acquis deux sociétés dans l’objectif de disposer d’une couverture nationale sur le marché des systèmes de contrôle et de gestion centralisée des bâtiments.

Il s'agit de M3i Controls, entreprise catalane qui a généré 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024, et Inmotechnia, qui a réalisé 10 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader européen du BTP et des concessions né en 1993 ;

- Chiffre d'affaires de 23,4Mds€ généré par 4 branches : les infrastructures pour 37 %, Energie systèmes pour 27 %, la construction pour 20 % puis les concessions autoroutières (APPR, AREA, ADELAC…) et aéroportuaires ;

- Part de la France revenant à 64 % des ventes, devant le reste de l’Europe : 9 % pour l’Allemagne, 5 % pour l’Espagne, 4 % pour la Belgique-Luxembourg, 4 % pour le Royaume-Uni… ;

- Modèle d'affaires fondé sur l'engagement des salariés, sur l’ancrage européen, sur l'offre de produits et services bas carbone au service de la transition énergétique et, enfin, sur l’équilibre entre métiers -concessions « greenfield », montage et exploitation/maintenance-, offrant stabilité et complémentarité financière entre cycles courts et cycles longs ;

- Capital détenu à 21,4 % (+ 25 % des droits de vote) par les salariés, Benoît de Ruffray étant président-directeur général du conseil de 11 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- capacité industrielle décentralisée et compacte, d’où une maîtrise des coûts & délais,

- réplication de la stratégie française d’ancrage territorial dans les pays cibles européens -Allemagne, Belgique, Pays-Bas ;

- mutualisation des savoir-faire des métiers, utile au gain de contrats complexes,

- construction tournée vers les niches moins affectées par la crise de l’immobilier : rénovation, équipements publics et projets industriels ;

- rapidité de la croissance d’Energie Système, dopée par les acquisitions -Salvia, Eqos et Van del Pol,

- élargissement du portefeuille de concessions (ports de Toulon, autoroute A4 12…),

- innovation focalisée sur la digitalisation -chantiers et onctions support- avec recours accrû aux robots et à l’intelligence artificielle (partenariat stratégique avec Google) ;

- Stratégie environnementale visant le net zéro 2050 :

- étape 2030 : repli de 46 %, vs 2019, des émissions de CO2 des activités, et de 30 % en amont et aval,

- écocircularité intégrée au modèle d’affaires et plan d’action biodiversité 2023-25,

- montée en puissance des activités de « génie écologique »,

- lancement d’une plateforme de produits à faible empreinte carbone s;

- Visibilité de l’activité avec un carnet de commandes des travaux de 28,89Mds€ (5,1 Mds€ pour la construction, 15,2 Mds€ pour les infrastructures et 7,5 Mds€ pour l’énergie systèmes), renforcé par l’entrée de contrats élevés et les acquisitions « structurantes », notamment en Allemagne avec Eqos ;

- Bilan maîtrisé : dette diminuée à 9,4 Mds et refinancée début 2025, autofinancement libre de 2,6 M€ et liquidités de 45,4 Mds€.

Défis

- Poursuite de la remontée des marges dans les travaux, tirée par la montée en puissance des contrats pluri-annuels ;

- Rumeurs d’entrée au CAC 40 ;

- Capacité à tirer parti de la relance des infrastructures en Allemagne ;

- Evolution des relations avec Getlink dont la détention de 27,56 % des droits de vote est mise en équivalence dans les comptes depuis la mi-2023 ;

- Objectifs 2025 d’une hausse de l’activité et du résultat opérationnel ::

- Energie Sustèmes : revenus proches de 8 Mds€ et marge opérationnelle de 6 %,

- résultat net en repli du fait de la nouvelle taxe sur les infrastructures de transport longue distance ;

- Dividende 2024 en hausse à 4,70 €, dans le cadre d’une politique de distribution de 40 %.

Valeurs associées

EIFFAGE
119,1000 EUR Euronext Paris -5,40%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Laurent Vinatier (d) escorté vers un tribunal à Moscou, le 25 août 2025 ( AFP / TATYANA MAKEYEVA )
    Russie: audience à huis clos pour le Français Laurent Vinatier
    information fournie par AFP 25.08.2025 18:51 

    Le chercheur français Laurent Vinatier, déjà condamné à trois ans de prison en Russie, a comparu lundi lors d'une audience à huis clos devant un tribunal de Moscou pour des accusations d'"espionnage", laissant présager d'une possible prolongation de sa peine. La ... Lire la suite

  • Conférence de presse du Premier ministre François Bayrou le 25 août 2025 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Bayrou abat la carte du vote de confiance, le gouvernement suspendu à un fil
    information fournie par AFP 25.08.2025 18:44 

    Le gouvernement franchira-t-il la date du 8 septembre ? Menacé de censure de toutes parts, François Bayrou sollicitera la confiance de l'Assemblée nationale, abattant une périlleuse carte pour faire adopter son plan d'économies budgétaires, sur fond d'appels à ... Lire la suite

  • Une voiture électrique en charge, le 12 juin 2025 à Corte Madera, en Californie ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )
    Même aux Etats-Unis, les voitures électriques sont plus écologiques
    information fournie par AFP 25.08.2025 18:44 

    Même aux Etats-Unis où l'électricité est encore très carbonée, une voiture électrique émettra beaucoup moins de gaz à effet de serre sur tout son cycle de vie qu'une voiture thermique, ont calculé des chercheurs de l'université du Michigan dans une étude publiée ... Lire la suite

  • Réunion hebdomadaire du cabinet au Palais de l'Elysée à Paris
    Bayrou joue son va-tout sur le budget, vote de confiance le 8 septembre
    information fournie par Reuters 25.08.2025 18:33 

    PARIS (Reuters) -Le Premier ministre français, François Bayrou, a annoncé lundi qu'il allait solliciter un vote de confiance le 8 septembre au Parlement, jouant la survie de son gouvernement face à la contestation sur son projet de budget pour 2026. A l'approche ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank