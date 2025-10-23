Eiffage se renforce davantage au capital de Getlink
Le groupe de construction et de concession, qui conforte ainsi sa position de premier actionnaire de l'entreprise, indique avoir conclu un contrat d'achat portant sur l'acquisition de 39,1 millions d'actions - représentant un peu plus de 7,1%, ce qui le conduira à désormais détenir près de 27,7% du capital et 29,9% des droits de vote.
L'investissement représente un montant de 692 millions d'euros, financé sur sa trésorerie disponible.
Actionnaire depuis 2018, Eiffage explique soutenir la stratégie mise en oeuvre par Getlink et déclare envisager de renforcer sa participation en fonction des conditions de marché.
Toutefois, si Eiffage venait à acquérir de nouvelles actions à un prix supérieur à l'opération dans les 18 mois de l'acquisition du bloc, l'écart de prix par action payé pour le bloc retraité du dividende serait reversé au vendeur.
'Cela réduit de fait la probabilité que le groupe monte encore au capital durant cette période', commente ce matin un trader en poste à Londres.
A la Bourse de Paris, l'action Getlink progressait d'environ 1% jeudi dans les premiers échanges, tandis qu'Eiffage reculait de 0,5%, dans un marché parisien en hausse de 0,4%.
