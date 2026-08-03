Eiffage renonce à l'acquisition du tunnel de Warnow en Allemagne

Faute d'accord financier avec le fonds australien Atlas Arteria, le géant français de la construction et des concessions a mis un terme aux discussions exclusives engagées en juin.

Eiffage a officialisé lundi 3 août la fin des négociations exclusives menées avec Atlas Arteria concernant le rachat de 100% du capital de la concession du tunnel de Warnow, situé à Rostock dans le nord de l'Allemagne.

Entamées le 22 juin dernier sous réserve de due diligence, les tractations n'ont pas permis aux deux partenaires historiques de s'entendre sur une valorisation et des conditions financières mutuellement acceptables.

L'opération portait sur un ouvrage d'art à péage de 2 kilomètres, dont un tronçon de 0,8 kilomètre passant sous la rivière Warnow, mis en service en septembre 2003. L'actif présentait un profil de rendement prévisible à très long terme, la concession courant jusqu'en 2053.

Les deux groupes, collaborateurs de longue date (notamment au sein d'APRR en France), étudiaient depuis 2024 des pistes pour étendre leur alliance outre-Rhin. Après avoir initialement envisagé la mise en commun de leurs portefeuilles respectifs de concessions et de partenariats public-privé (PPP) en Allemagne, les discussions s'étaient réorientées, à l'initiative d'Atlas Arteria, vers une cession ferme en numéraire au profit d'Eiffage.