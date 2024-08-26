Eiffage remporte un contrat de €700 mlns pour un ensemble tertiaire en Saint-Ouen-sur-Seine

Eiffage SA FOUG.PA :
* REMPORTE LE CONTRAT POUR LA RÉALISATION D’UN ENSEMBLE TERTIAIRE POUR LE COMPTE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER
* UN MONTANT DE PRÈS DE 700 MILLIONS D’EUROS
* LA CONCEPTION, LA RÉALISATION ET L’EXPLOITATION-MAINTENANCE SUR UNE DURÉE DE 5 ANS D’UN ENSEMBLE TERTIAIRE DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER
* CONTRAT EN GROUPEMENT AVEC L’AGENCE D’ARCHITECTURE GROUPE-6 ET LE BUREAU D’ÉTUDES INGÉROP,
Texte original [https://tinyurl.com/y982hvvw] Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA
(Gdansk Newsroom)
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