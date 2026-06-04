Eiffage remporte un contrat de €110 mlns pour le remplacement de deux ouvrages d'art en Allemagne

Eiffage SA FOUG.PA :

* REMPORTE EN GROUPEMENT LE CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT DE DEUX OUVRAGES D'ART À NUREMBERG EN ALLEMAGNE, POUR UN MONTANT de 110 MILLIONS D'EUROS.

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(Rédaction de Gdansk)