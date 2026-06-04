Eiffage remporte un contrat à Nuremberg en Allemagne pour un montant de 110 millions d'euros

Eiffage a remporté avec la société Mostostal Krakow, le contrat attribué par la ville de Nuremberg en Allemagne pour le remplacement de deux ponts ainsi que les voies d'accès associées.

Le montant global du marché est de 110 millions d'euros (part Eiffage 95 millions d'euros).

Les nouveaux ouvrages à 2x2 voies, couplées à des zones de circulation piétonnes et cyclables, s'inscrivent dans le plan de relance pour la rénovation des infrastructures allemandes.

Le premier ouvrage sera composé d'une superstructure métallique monobloc préfabriquée, préassemblée, puis transportée par voie navigable à sa position finale pour mise en place.

Le second ouvrage, d'une longueur de 62 mètres, sera construit en parallèle du pont actuel afin de maintenir le trafic pendant la période des travaux.

L'achèvement des travaux est planifié pour fin 2030.

Eiffage compte 9 700 collaborateurs en Allemagne et a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros à travers l'ensemble de ses métiers.