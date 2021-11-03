Eiffage remet à Engie une offre pour le rachat d'Equans; CA en hausse sur 9 mois
information fournie par Reuters03/11/2021 à 18:00
3 novembre (Reuters) - Eiffage SA FOUG.PA :
* PERSPECTIVES 2021: ACTIVITÉ EN HAUSSE SIGNIFICATIVE PAR RAPPORT À 2020, LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE À 2019 EN TRAVAUX ET LÉGÈREMENT INFÉRIEURE EN CONCESSIONS
* CHIFFRE D’AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2021 DE 13,5 MILLIARDS D’EUROS (+17,7% PAR RAPPORT À 2020 ; +2,3% PAR RAPPORT À 2019)
* ACTIVITÉ DU 3E TRIMESTRE PORTÉE PAR LA DYNAMIQUE DE TRAFIC DES CONCESSIONS
* PERSPECTIVES 2021: RÉSULTAT NET PART DU GROUPE, EN AUGMENTATION SENSIBLE PAR RAPPORT À 2020, QUI POURRAIT RETROUVER SON NIVEAU DE 2019 DÈS CETTE ANNÉE
* LIQUIDITÉ DU GROUPE EN HAUSSE SUR 12 MOIS, ATTEIGNANT 4,6 MILLIARDS D’EUROS
* AU 30 SEPTEMBRE, CARNET DE COMMANDES DES TRAVAUX SOLIDE À 16,4 MILLIARDS D’EUROS, STABLE SUR UN AN
* EIFFAGE SA ET SES FILIALES TRAVAUX DISPOSAIENT D’UNE LIQUIDITÉ DE 4,6 MILLIARDS D’EUROS AU 30 SEPTEMBRE 2021
* LE 2 NOVEMBRE 2021, EIFFAGE AGISSANT SEUL A REMIS À ENGIE UNE OFFRE ENGAGEANTE POUR LE RACHAT DE LA TOTALITÉ D’EQUANS DONT LES ACTIVITÉS S’INSCRIVENT DANS LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DU GROUPE
* SUR EQUANS: EIFFAGE N’AURAIT PAS RECOURS À UNE AUGMENTATION DE CAPITAL S’IL ÉTAIT RETENU POUR CETTE OPÉRATION
* SUR EQUANS: EIFFAGE NE COMMUNIQUERA SUR LES SUITES DE CE PROJET QUE DANS LA MESURE OÙ CELA S'AVÈRERAIT NÉCESSAIRE ET DANS LE RESPECT DE LA CONFIDENTIALITÉ QUI SIED À UN PROCESSUS DE CE TYPE
Texte original sur Eikon https://bit.ly/3CK9RkC Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA
(Rédaction de Gdansk)
Valeurs associées
|Euronext Paris
|-0.62%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer