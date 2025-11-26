 Aller au contenu principal
Eiffage réalise une installation photovoltaïque pour une usine dans l'Oise
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 13:58

Eiffage Energie Systèmes a annoncé mercredi avoir réalisé une installation photovoltaïque destinée à l'autoconsommation énergétique de l'usine du groupe Launet Construction, un spécialiste de la fabrication de charpentes métalliques basé dans l'Oise.

La structure d'une surface de 500 m2 - installée sur la toiture d'un hangar exposé au soleil - doit afficher une production annuelle de 136 kWc censée représenter quelque 22% de la consommation électrique totale de l'usine, située à Marseille-en-Beauvaisis (60), dans la banlieue de Beauvais.

Les travaux ont été effectués durant l'été 2025, pendant la fermeture annuelle de l'établissement.

Valeurs associées

EIFFAGE
116,8000 EUR Euronext Paris +0,56%
