Eiffage-Le CA consolidé s'établit en hausse à €20,3 Mds
information fournie par Reuters22/02/2023 à 18:04
22 février (Reuters) - Eiffage SA FOUG.PA :
* COMMUNIQUÉ DE PRESSE RÉSULTATS ANNUELS 2022
* DIVIDENDE PROPOSÉ DE 3,60 EUROS PAR ACTION, EN HAUSSE DE 0,50 EURO
* LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ S’ÉTABLIT À PLUS DE 20,3 MILLIARDS D’EUROS SUR L’ANNÉE, EN HAUSSE DE 8,5% À STRUCTURE RÉELLE PAR RAPPORT À 2021 ET DE 7,3% À PÉRIMÈTRE ET CHANGE CONSTANTS (PCC)
* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT S’ÉTABLIT À 2.212 MILLIONS D’EUROS, EN HAUSSE DE 15,3 % PAR RAPPORT À 2021, CE QUI REPRÉSENTE UNE MARGE OPÉRATIONNELLE DE 10,9% CONTRE 10,3% EN 2021
* LE CASH-FLOW LIBRE S’ÉTABLIT À PLUS DE 1,7 MILLIARD D’EUROS EN 2022, EN HAUSSE DE 187 MILLIONS D’EUROS PAR RAPPORT À 2021 (+ 476 MILLIONS D’EUROS PAR RAPPORT À 2019)
* LE RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ PART DU GROUPE S’ÉLÈVE À 896 MILLIONS D’EUROS EN 2022 (VERSUS 777 MILLIONS D’EUROS EN 2021), EN CROISSANCE DE 15,3%
* LA DETTE FINANCIÈRE NETTE - HORS DETTE IFRS 16, JUSTE VALEUR DE LA DETTE CNA ET DES SWAPS - S’ÉLÈVE À 10,2 MILLIARDS D’EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2022, EN AUGMENTATION DE 0,8 MILLIARD D’EUROS SUR DOUZE MOIS
* PERSPECTIVES: LE GROUPE ANTICIPE POUR 2023, DANS LES TRAVAUX, UNE NOUVELLE AUGMENTATION DE SON ACTIVITÉ, TOUT EN RÉAFFIRMANT SA POLITIQUE STRICTE DE SÉLECTIVITÉ DANS UN ENVIRONNEMENT TOUJOURS IMPACTÉ PAR LA HAUSSE DES COÛTS
* PERSPECTIVES: LE GROUPE ANTICIPE POUR 2023, DANS LES CONCESSIONS, UN CA ÉGALEMENT EN HAUSSE GRÂCE À LA NORMALISATION PROGRESSIVE DU TRAFIC AÉROPORTUAIRE, L’INTÉGRATION DE SUN’R, LA CONTRIBUTION DE L’AUTOROUTE A79 EN ANNÉE PLEINE ET LA ROBUSTESSE DU TRAFIC AUTOROUTIER
* PERSPECTIVES: LE GROUPE PRÉVOIT UNE NOUVELLE AUGMENTATION DE SON RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN TRAVAUX ET EN CONCESSIONS
* PERSPECTIVES: LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DEVRAIT BÉNÉFICIER EN OUTRE DE LA MISE EN ÉQUIVALENCE DE LA PARTICIPATION DANS GETLINK, À COMPTER DU T2
Texte original bit.ly/3ZbRcZN Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA
(Gdansk Newsroom)
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