Eiffage lance projet gendarmerie et 58 logements à Mantes-la-Jolie, livraison fin 2028

* Eiffage Construction remporte projet à Mantes-la-Jolie portant sur construction d’une nouvelle gendarmerie, assortie de 58 logements de fonction. * Démarrage des travaux prévu début 2027, livraison attendue fin 2028.

* Programme conçu pour respecter exigences RE2020 2025, avec systèmes énergétiques hybrides combinant pompes à chaleur et gaz. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Eiffage SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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