Eiffage Immobilier signe avec l’État luxembourgeois une VEFA de 80 logements
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 16:10

Eiffage SA FOUG.PA :

* SIGNE AVEC L'ÉTAT LUXEMBOURGEOIS UNE VEFA DE 80 LOGEMENTS

* LES TRAVAUX DÉBUTERONT FIN 2025, UNE LIVRAISON PRÉVISIONNELLE À L'ÉTÉ 2028

* IDESYA À BELVAL AU CŒUR DU LUXEMBOURG

Texte original [https://tinyurl.com/2vkzfcja] Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

