Eiffage et Sodeports vont exploiter et réaménager 10 ports de plaisance de la rade de Toulon pour €80 millions

Eiffage SA FOUG.PA :
* EIFFAGE ET SODEPORTS SIGNENT LA CONCESSION POUR L’EXPLOITATION ET LE RÉAMÉNAGEMENT DES 10 PORTS DE PLAISANCE DE LA RADE DE TOULON
* EIFFAGE ET SODEPORTS SIGNENT UN CONTRAT POUR REPRENDRE À PARTIR DU 1ER JANVIER 2024 CETTE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
* CONTRAT PORTE SUR LE RÉAMÉNAGEMENT, LE DÉVELOPPEMENT, L’ENTRETIEN, LA GESTION ET L’EXPLOITATION, POUR UNE DURÉE DE 30 ANS, DES PORTS DE PLAISANCE DE LA RADE DE TOULON
* LE MONTANT GLOBAL D’INVESTISSEMENT S’ÉLÈVE À PRÈS DE 80 MILLIONS D’EUROS SUR TOUTE LA DURÉE DU CONTRAT, AUXQUELS S’AJOUTERONT LES DÉPENSES DE GROS ENTRETIEN
* LES TRAVAUX DE MODERNISATION EN CONCEPTION-CONSTRUCTION SONT PRÉVUS ENTRE 2025 ET 2029
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(Rédaction de Gdansk)
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