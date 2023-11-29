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Eiffage et Sodeports vont exploiter et réaménager 10 ports de plaisance de la rade de Toulon pour €80 millions
information fournie par Reuters29/11/2023 à 17:50

Eiffage SA FOUG.PA :

* EIFFAGE ET SODEPORTS SIGNENT LA CONCESSION POUR L’EXPLOITATION ET LE RÉAMÉNAGEMENT DES 10 PORTS DE PLAISANCE DE LA RADE DE TOULON

* EIFFAGE ET SODEPORTS SIGNENT UN CONTRAT POUR REPRENDRE À PARTIR DU 1ER JANVIER 2024 CETTE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

* CONTRAT PORTE SUR LE RÉAMÉNAGEMENT, LE DÉVELOPPEMENT, L’ENTRETIEN, LA GESTION ET L’EXPLOITATION, POUR UNE DURÉE DE 30 ANS, DES PORTS DE PLAISANCE DE LA RADE DE TOULON

* LE MONTANT GLOBAL D’INVESTISSEMENT S’ÉLÈVE À PRÈS DE 80 MILLIONS D’EUROS SUR TOUTE LA DURÉE DU CONTRAT, AUXQUELS S’AJOUTERONT LES DÉPENSES DE GROS ENTRETIEN

* LES TRAVAUX DE MODERNISATION EN CONCEPTION-CONSTRUCTION SONT PRÉVUS ENTRE 2025 ET 2029

Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

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