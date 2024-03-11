Eiffage et Captrain remportent en groupement deux lots de l'appel d'offres de SNCF Réseau, pour un montant de près de 415 millions d'euros

Eiffage SA FOUG.PA :
* EIFFAGE ET CAPTRAIN REMPORTENT EN GROUPEMENT DEUX LOTS DE L'APPEL D'OFFRES DE RÉGÉNÉRATION INDUSTRIELLE DU RÉSEAU FERROVIAIRE, LANCÉ PAR SNCF RÉSEAU, POUR UN MONTANT DE PRÈS DE 415 MILLIONS D'EUROS
* UN PREMIER CONTRAT PORTE SUR LE REMPLACEMENT D’APPAREILS DE VOIE SUR LES LIGNES À GRANDE VITESSE ATLANTIQUE, NORD EUROPE ET SUD EST EUROPÉEN
* LA DURÉE DE LA TRANCHE FERME DU PREMIER CONTRAT EST DE QUATRE ANS (2025 À 2028), COMPLÉTÉE PAR DEUX ANNÉES OPTIONNELLES (2029 ET 2030)
* UN SECOND CONTRAT CONCERNE LA RÉGÉNÉRATION DES VOIES DE LIGNES CLASSIQUES PAR MÉTHODE INDUSTRIELLE SUR L’ENSEMBLE DU RÉSEAU FERRÉ NATIONAL
* EIFFAGE - LA TRANCHE FERME DU SECOND CONTRAT EST D’UNE DURÉE DE TROIS ANS (2025 À 2027) AVEC POSSIBILITÉ DE TROIS ANNÉES OPTIONNELLES (2028 À 2030)
* CES CONTRATS REPRÉSENTENT UN MONTANT GLOBAL FERME DE PRÈS DE 415 MILLIONS D’EUROS (80 % PART EIFFAGE), QUI POURRAIT DÉPASSER 790 MILLIONS D’EUROS, APRÈS ACTIVATION DES TRANCHES ANNUELLES RECONDUCTIBLES
Texte original sur Eikon ID:nNDL6GZgnL Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer