Eiffage et Arabelle Solutions signent un partenariat pour produire des composants d’échangeurs nucléaires
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 17:48

Eiffage SA FOUG.PA :

* ET ARABELLE SOLUTIONS SIGNENT UN PARTENARIAT POUR LA FABRICATION DE COMPOSANTS D'ÉCHANGEURS DE CHALEUR POUR CENTRALES NUCLÉAIRES

* L’ENSEMBLE DES COMPOSANTS SERONT PRODUITS EN FRANCE

* VA INVESTIR UN MONTANT DE 15 MLNS D'EUROS SUR LE SITE

* LA CRÉATION DE 60 EMPLOIS À TEMPS PLEIN SUR LA DURÉE DU PARTENARIAT

Texte original [https://tinyurl.com/2s3dthsk] Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

