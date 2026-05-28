Eiffage et Arabelle Solutions signent un partenariat pour produire des composants d’échangeurs nucléaires

Eiffage SA FOUG.PA :
* ET ARABELLE SOLUTIONS SIGNENT UN PARTENARIAT POUR LA FABRICATION DE COMPOSANTS D'ÉCHANGEURS DE CHALEUR POUR CENTRALES NUCLÉAIRES
* L’ENSEMBLE DES COMPOSANTS SERONT PRODUITS EN FRANCE
* VA INVESTIR UN MONTANT DE 15 MLNS D'EUROS SUR LE SITE
* LA CRÉATION DE 60 EMPLOIS À TEMPS PLEIN SUR LA DURÉE DU PARTENARIAT
Texte original [https://tinyurl.com/2s3dthsk]
(Rédaction de Gdansk)
