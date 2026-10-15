Eiffage démarre la construction du futur siège social du port de Marseille Fos

Après plusieurs mois de travaux préparatoires, Eiffage annonce le démarrage de la construction du futur siège social du port de Marseille Fos, conformément au calendrier annoncé. Les travaux de fondation sont désormais engagés et permettront, dans les prochains mois, l'élévation progressive du futur bâtiment.

Depuis février 2026, des travaux préparatoires indispensables à la transformation du site du projet ont été menés. A la fin de l'été, le chantier est devenu visible avec la démolition de l'ancien restaurant du siège actuel du port, situé sur l'emplacement du futur bâtiment, et le démontage de la toiture de la halle J0.

Parallèlement, le groupe de BTP et de concessions précise que plusieurs aménagements ont été réalisés afin d'assurer la continuité de l'activité portuaire pendant toute la durée de l'opération, avec notamment le dévoiement de la voie royale et la création d'un quai de croisière au nord des Terrasses du Port.

Réalisé en conception-réalisation par Eiffage avec l'agence d'architecture Corinne Vezzoni & Associés, en lien avec l'architecte Philippe Matonti, ce bâtiment baptisé Le Phare "offrira au port de Marseille Fos un siège social contemporain, ouvert sur la ville et sur le port, tout en valorisant le patrimoine exceptionnel de la halle J0".

A ce stade, l'ensemble des échéances est respecté. La livraison du nouveau siège est programmée pour le 2e semestre 2028. Une seconde phase permettra ensuite la déconstruction du siège actuel et l'aménagement définitif du site, notamment de la halle J0 et des espaces ouverts au public, avec un achèvement complet du projet à l'horizon 2030.