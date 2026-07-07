information fournie par Reuters • 07/07/2026 à 17:54

Eiffage décroche un marché global de performance en conception-réalisation dans l'Oise (60)

Eiffage SA FOUG.PA :

* DÉCROCHE UN MARCHÉ GLOBAL DE PERFORMANCE EN CONCEPTION-RÉALISATION POUR LE FUTUR SIÈGE DU SYNDICAT D'ÉNERGIE DE L'OISE

* LE DÉMARRAGE DES TRAVAUX EST PRÉVU EN JANVIER 2027 POUR UNE LIVRAISON AU PREMIER TRIMESTRE 2028

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(Rédaction de Gdansk)