Eiffage : chiffre d’affaires consolidé APRR hors construction en hausse de 1,8% au T1 2026

* APRR (Eiffage) affiche un chiffre d’affaires consolidé hors Construction de 754,8 millions EUR au T1 2026, en hausse de 1,8% sur un an.

* Recettes de péage APRR et AREA atteignent 707,1 millions EUR, progression de 1,1%. * Revenus commerciaux, télécoms et autres installations d’APRR et AREA montent à 34,7 millions EUR, hausse de 16,2%. * Trafic APRR et AREA recule de 0,9% à 5 762 millions de km, pénalisé par les véhicules légers en baisse de 1,6%. * Aliaé (A79) enregistre 12,9 millions EUR de chiffre d’affaires, hausse de 5,5%, trafic total en progression de 4,1% à 106 millions de km. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Eiffage SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/2972E8686E43F8590616582EFA725B89F596B527