Eiffage annonce la fin des négociations avec Atlas Arteria sur le projet d'acquisition du tunnel de Warnow

Eiffage SA FOUG.PA :
* LA FIN DES NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC ATLAS ARTERIA CONCERNANT LE PROJET D'ACQUISITION DE LA CONCESSION DU TUNNEL DE WARNOW À ROSTOCK, EN ALLEMAGNE
* LES PARTIES NE SONT PAS PARVENUES À S’ENTENDRE SUR DES CONDITIONS FINANCIÈRES MUTUELLEMENT ACCEPTABLES
Texte original [https://tinyurl.com/yc37k2ct] Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer