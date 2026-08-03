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Eiffage annonce la fin des négociations avec Atlas Arteria sur le projet d'acquisition du tunnel de Warnow
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 17:57
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Eiffage SA FOUG.PA :

* LA FIN DES NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC ATLAS ARTERIA CONCERNANT LE PROJET D'ACQUISITION DE LA CONCESSION DU TUNNEL DE WARNOW À ROSTOCK, EN ALLEMAGNE

* LES PARTIES NE SONT PAS PARVENUES À S’ENTENDRE SUR DES CONDITIONS FINANCIÈRES MUTUELLEMENT ACCEPTABLES

Texte original [https://tinyurl.com/yc37k2ct] Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

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