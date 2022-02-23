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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eiffage affiche un résutat opérationnel courant en hausse à 1.919 millions d'euros
information fournie par Reuters23/02/2022 à 18:53

23 février (Reuters) - 23 février (Reuters)- EIFFAGE

FOUG.PA :

* LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ S’ÉTABLIT À PLUS DE 18,7 MILLIARDS D’EUROS SUR L’ANNÉE, EN HAUSSE DE 14,7 % À STRUCTURE RÉELLE (+ 3,2 % PAR RAPPORT À 2019)

* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT ANNUEL S’ÉTABLIT À 1.919 MILLIONS D’EUROS, SOIT 10,3 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES, EN HAUSSE DE 51,9 % PAR RAPPORT À 2020

* LE CASH-FLOW LIBRE S’ÉTABLIT À 1,6 MILLIARD D’EUROS EN 2021, EN HAUSSE SIGNIFICATIVE PAR RAPPORT À 2020 (+443 MILLIONS D’EUROS)

* LE RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ PART DU GROUPE ANNUEL S’ÉLÈVE À 777 MILLIONS D’EUROS (725 MILLIONS D’EUROS EN 2019)

* LA DETTE FINANCIÈRE NETTE - HORS DETTE IFRS 16, JUSTE VALEUR DE LA DETTE CNA ET DES SWAPS - S’ÉLÈVE À 9,3 MILLIARDS D’EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2021

* PERSPECTIVES 2022 : EIFFAGE ANTICIPE AINSI UNE NOUVELLE PROGRESSION DE SES RÉSULTATS EN 2022, EN TRAVAUX COMME EN CONCESSIONS

* PERSPECTIVES 2022 : DANS LES TRAVAUX, UNE LÉGÈRE AUGMENTATION DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES

* PERSPECTIVES 2022 : DANS LES CONCESSIONS, UNE CROISSANCE PLUS SOUTENUE GRÂCE À LA DYNAMIQUE DU TRAFIC AUTOROUTIER ET À UNE BASE DE COMPARAISON FAVORABLE

* LE GROUPE METTRA EN SERVICE LA NOUVELLE AUTOROUTE A79 DANS L’ALLIER À L’AUTOMNE 2022

* IL SERA PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 AVRIL 2022 DE DISTRIBUER UN DIVIDENDE DE 3,10 EUROS PAR ACTION (3 EUROS PAR ACTION EN 2020)

Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Gdansk Newsroom)

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