Eiffage affiche un CA en hausse à €21,83 mds en 2023

Eiffage SA FOUG.PA :
* FORTE GÉNÉRATION DE CASH-FLOW LIBRE EN 2023 À 2,3 MDS D’EUROS (+ 0,5 MD D’EUROS)
* ENDETTEMENT FINANCIER NET EN BAISSE en 2023
* CARNET DE COMMANDES EN HAUSSE EN 2023 À 26,0 MILLIARDS D’EUROS (+ 40%), GRÂCE À LA SIGNATURE DE DEUX CONTRATS MAJEUR
* CHIFFRE D’AFFAIRES 2023 EN HAUSSE DE 7,4% PAR RAPPORT À 2022
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN HAUSSE DE 8,6% PAR RAPPORT À 2022
* DIVIDENDE PROPOSÉ DE 4,10 EUROS PAR ACTION EN 2023, EN HAUSSE DE 0,50 EURO
* PERSPECTIVES 2024: HAUSSE DE L’ACTIVITÉ, CROISSANCE ORGANIQUE MOINS SOUTENUE QU’EN 2023
* PERSPECTIVES 2024: RÉSULTATS 2024 À NOUVEAU EN PROGRESSION DANS LES TRAVAUX ; RÉSULTATS 2024 DES CONCESSIONS IMPACTÉS PAR LA NOUVELLE TAXE SUR LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT, RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 2024 DU MÊME ORDRE QU’EN 2023
* PERSPECTIVES 2024: VISIBILITÉ SANS PRÉCÉDENT DANS LES TRAVAUX À MOYEN ET LONG TERME
Texte original sur Eikon ID:nNDL5gmzt Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA
(Rédaction de Gdansk)
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