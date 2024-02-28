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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eiffage affiche un CA en hausse à €21,83 mds en 2023
information fournie par Reuters28/02/2024 à 18:23

Eiffage SA FOUG.PA :

* FORTE GÉNÉRATION DE CASH-FLOW LIBRE EN 2023 À 2,3 MDS D’EUROS (+ 0,5 MD D’EUROS)

* ENDETTEMENT FINANCIER NET EN BAISSE en 2023

* CARNET DE COMMANDES EN HAUSSE EN 2023 À 26,0 MILLIARDS D’EUROS (+ 40%), GRÂCE À LA SIGNATURE DE DEUX CONTRATS MAJEUR

* CHIFFRE D’AFFAIRES 2023 EN HAUSSE DE 7,4% PAR RAPPORT À 2022

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN HAUSSE DE 8,6% PAR RAPPORT À 2022

* DIVIDENDE PROPOSÉ DE 4,10 EUROS PAR ACTION EN 2023, EN HAUSSE DE 0,50 EURO

* PERSPECTIVES 2024: HAUSSE DE L’ACTIVITÉ, CROISSANCE ORGANIQUE MOINS SOUTENUE QU’EN 2023

* PERSPECTIVES 2024: RÉSULTATS 2024 À NOUVEAU EN PROGRESSION DANS LES TRAVAUX ; RÉSULTATS 2024 DES CONCESSIONS IMPACTÉS PAR LA NOUVELLE TAXE SUR LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT, RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 2024 DU MÊME ORDRE QU’EN 2023

* PERSPECTIVES 2024: VISIBILITÉ SANS PRÉCÉDENT DANS LES TRAVAUX À MOYEN ET LONG TERME

Texte original sur Eikon ID:nNDL5gmzt Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

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