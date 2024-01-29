Eiffage affiche un CA consolidé d'APRR hors construction en hausse de 7,1% en 2023

Eiffage SA FOUG.PA :
* CHIFFRES D'AFFAIRES ET TRAFIC D'APRR POUR L'ANNÉE 2023 ET LE 4E TRIMESTRE 2023
* LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ D’APRR HORS CONSTRUCTION S’ÉTABLIT À 3 018,7 MILLIONS D’EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2023
* CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ D’APRR HORS CONSTRUCTION EN HAUSSE DE 7,1 % SUR UN AN
* LE TRAFIC TOTAL, MESURÉ EN NOMBRE DE KILOMÈTRES PARCOURUS, A CONNU AU 31 DÉCEMBRE 2023 UNE HAUSSE DE 2,5 % EN COMPARAISON AVEC L’ANNÉE PRÉCÉDENTE
* LE TRAFIC DES VÉHICULES LÉGERS CROÎT DE 2,8 % SUR 12 MOIS, CELUI DES POIDS LOURDS DE 0,5 %
* LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ D’APRR HORS CONSTRUCTION S’ÉTABLIT À 708,0 MILLIONS D’EUROS AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2023, EN HAUSSE DE 6,1%
* LE TRAFIC TOTAL, MESURÉ EN NOMBRE DE KILOMÈTRES PARCOURUS, A CONNU AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2023 UNE HAUSSE DE 2,8 % PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE 2022
* LE TRAFIC SUR LE TRIMESTRE CROÎT DE 3,4 % POUR LES VÉHICULES LÉGERS ET DE 0,3 % POUR LES POIDS LOURDS
Texte original: shorturl.at/iOWX0 Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer