Eiffage a livré un centre aquatique éco-responsable sur la côte basque
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 11:53
Conçu et réalisé par ses équipes, cet équipement à l'architecture contemporaine, inauguré après un peu plus d'un an de travaux, offre un bassin sportif de 25 mètres doté de six couloirs, un bassin d'apprentissage de 180 m2 et une pataugeoire de 40 m2, ainsi qu'un bassin nordique de 25m et un solarium situés à l'extérieur.
Sa consommation énergétique est limitée à environ 3.000 kWh par m2 de bassin, soit une baisse d'environ 30% par rapport à l'ancienne piscine, dont près de 70% des besoins seront couverts par les énergies renouvelables grâce à une chaudière à granulés bois, une pompe à chaleur air/eau et des panneaux photovoltaïques en autoconsommation.
La consommation d'eau de la nouvelle piscine 'El Hogar' a par ailleurs été diminuée d'environ 25% via des dispositifs de récupération des eaux de pluie.
L'opération a représenté un défi technique dans la mesure où il a fallu construire le nouvel équipement tout en maintenant l'ancienne piscine en service pour assurer la continuité du service public, explique Eiffage dans un communiqué.
