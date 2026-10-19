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Egide - Résultats semestriels au 30 juin 2026 : perte nette réduite de plus de moitié, à 0,87 M€, endettement financier net ramené à 4,99 M€
information fournie par Boursorama CP 19/10/2026 à 08:00

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Au premier semestre 2026, le Groupe Egide enregistre un résultat net consolidé de -0,87 M€, contre -2,04 M€ au premier semestre 2025, pour un chiffre d'affaires consolidé de 15,20 M€. L'endettement financier net du Groupe Egide s'établit à 4,99 M€ au 30 juin 2026, contre 5,41 M€ au 31 décembre 2025.
« Au premier semestre 2026, nous avons réduit notre perte nette de plus de moitié, grâce à la croissance d'Egide SA et à une meilleure maîtrise de nos charges. Ces résultats confortent notre recentrage sur les applications critiques à forte intensité technologique et la rationalisation de notre dispositif américain autour d’Egide USA. Nous restons attentifs aux conséquences de l'incident de cybersécurité survenu le 6 octobre 2026 sur le site de Bollène et à la montée en cadence de Cambridge. » Ignace Dupon, Directeur Général du Groupe Egide

L'intégralité de ce communiqué est en ligne sur le site du Groupe : www.egide-group.fr - Onglet Finance - Rubrique Information Financière/Communiqués de presse

Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

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