Egide - Résultats semestriels au 30 juin 2026 : perte nette réduite de plus de moitié, à 0,87 M€, endettement financier net ramené à 4,99 M€

Au premier semestre 2026, le Groupe Egide enregistre un résultat net consolidé de -0,87 M€, contre -2,04 M€ au premier semestre 2025, pour un chiffre d'affaires consolidé de 15,20 M€. L'endettement financier net du Groupe Egide s'établit à 4,99 M€ au 30 juin 2026, contre 5,41 M€ au 31 décembre 2025.

« Au premier semestre 2026, nous avons réduit notre perte nette de plus de moitié, grâce à la croissance d'Egide SA et à une meilleure maîtrise de nos charges. Ces résultats confortent notre recentrage sur les applications critiques à forte intensité technologique et la rationalisation de notre dispositif américain autour d’Egide USA. Nous restons attentifs aux conséquences de l'incident de cybersécurité survenu le 6 octobre 2026 sur le site de Bollène et à la montée en cadence de Cambridge. » Ignace Dupon, Directeur Général du Groupe Egide



L'intégralité de ce communiqué est en ligne sur le site du Groupe : www.egide-group.fr - Onglet Finance - Rubrique Information Financière/Communiqués de presse



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