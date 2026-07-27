Egide résiste au ralentissement américain et confirme ses perspectives pour 2026

Le spécialiste des boîtiers et connecteurs hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 15,2 MEUR au premier semestre 2026, en léger repli de 2,4% par rapport à la même période de 2025.

À taux de change constants, l'activité affiche toutefois une croissance de 0,7%, traduisant une dynamique opérationnelle restée positive malgré un contexte contrasté.

La performance du groupe repose avant tout sur la forte progression d'Egide SA, dont le chiffre d'affaires atteint 10,03 millions d'euros, en hausse de 28%.

Cette croissance compense largement le recul enregistré aux États-Unis et conforte les perspectives d'une progression de l'activité sur l'ensemble de l'exercice 2026.

À l'inverse, Egide USA voit son chiffre d'affaires reculer à 3,80 millions d'euros, soit une baisse de 33% en données publiées. Le groupe attribue cette contre-performance à des décalages de calendrier chez certains clients plutôt qu'à une dégradation de la demande et table sur un rebond au second semestre.

L'activité Imagerie Thermique confirme son rôle de moteur de croissance. Son chiffre d'affaires progresse de 23%, à 8,38 millions d'euros, représentant désormais 55% des revenus consolidés du groupe.

Sur le plan géographique, l'Asie et le reste du monde enregistrent la plus forte progression, avec une hausse de 38% du chiffre d'affaires à 5,01 millions d'euros, tandis que l'Europe affiche une croissance de 9%, à 5,66 millions d'euros. Ces bonnes performances compensent en grande partie le recul de 33% de l'activité en Amérique du Nord, où le chiffre d'affaires s'établit à 4,53 millions d'euros.

Cette baisse reflète la réorganisation en cours des activités américaines. Elle résulte notamment de la fermeture du site de Santier fin avril 2026, dans le cadre du regroupement des opérations sur le site de Cambridge, du recentrage du portefeuille sur les applications les plus stratégiques, ainsi que de reports de livraisons sur certains programmes d'Egide USA. Le groupe souligne toutefois que l'activité Imagerie Thermique continue de progresser sur cette zone.

Pour la seconde partie de l'exercice, Egide poursuit sa stratégie de recentrage sur les marchés de la Défense, de l'Aérospatial et des applications critiques à forte intensité technologique. En France, Egide SA dispose d'un carnet de commandes jugé robuste et d'une demande soutenue sur ses marchés prioritaires. Le groupe anticipe néanmoins un second semestre moins dynamique que le premier, en raison d'une base de comparaison élevée et de la saisonnalité habituelle de son activité. L'exercice 2026 devrait toutefois se solder par une croissance de l'activité d'Egide SA par rapport à 2025.

En Amérique du Nord, la reprise attendue reposera sur l'exécution des programmes déjà remportés, dont une partie des livraisons a été décalée au premier semestre. Le carnet de commandes offre une visibilité satisfaisante pour les prochains mois, même si sa transformation en chiffre d'affaires dépendra de la montée en puissance industrielle du site de Cambridge.

Parallèlement, le groupe poursuit la rationalisation de son dispositif industriel américain avec le transfert vers Cambridge des activités d'assemblage auparavant réalisées par Santier.

Au regard de ces éléments, Egide affiche sa confiance pour la suite de l'exercice tout en précisant qu'il continuera à suivre de près l'avancement de cette réorganisation et communiquera sur toute évolution significative.