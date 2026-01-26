Egide - Chiffre d'affaires 2025

Le Groupe Egide ($ALGID) publie un chiffre d’affaires consolidé de 31,34 M€ en progression de 4% par rapport à 2024 (30,01 M€). Cette performance confirme la capacité du Groupe à générer une croissance durable dans ses activités à plus forte valeur technologique, en particulier dans les applications critiques liées à l’Imagerie Thermique.



Ignace Dupon, Directeur Général du Groupe Egide : « L’exercice 2025 marque une étape déterminante dans la stratégie de création de valeur du Groupe. La forte progression de l’Imagerie Thermique, combinée au rebond significatif de nos activités en Europe, confirme la pertinence de nos choix industriels et commerciaux. Nous continuons à renforcer la complémentarité de nos sites français et américains, afin de concentrer les ressources sur les marchés critiques de la Défense, de l’Optronique et de l’Aérospatial. Egide entre en 2026 avec une dynamique positive, un mix produit plus contributif et un portefeuille clients mieux diversifié.» Ignace Dupon, Directeur Général du Groupe Egide



