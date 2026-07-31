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Egide - AGM du 10 septembre 2026 - Avis de réunion
information fournie par Boursorama CP 31/07/2026 à 18:00
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Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers et solutions d'interconnexions hermétiques pour composants électroniques sensibles, invite ses actionnaires à participer à l’assemblée générale mixte qui se réunira le jeudi 10 septembre 2026 à 11h 00, au siège social de la Société (Site Industriel du Sactar - 84500 Bollène).

L'intégralité du communiqué ainsi que l'avis de réunion publié au BALO ce jour sont en ligne sur le site d'Egide www.egide-group.com
Onglet Finance - Assemblée Générale

Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

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