Egide - AGM du 10 septembre 2026 - Avis de réunion

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers et solutions d'interconnexions hermétiques pour composants électroniques sensibles, invite ses actionnaires à participer à l’assemblée générale mixte qui se réunira le jeudi 10 septembre 2026 à 11h 00, au siège social de la Société (Site Industriel du Sactar - 84500 Bollène).
L'intégralité du communiqué ainsi que l'avis de réunion publié au BALO ce jour sont en ligne sur le site d'Egide www.egide-group.com
Onglet Finance - Assemblée Générale
Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID
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