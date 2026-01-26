Egide a vu ses revenus croître de 4% en 2025
26/01/2026
Le spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles a notamment connu une belle hausse de son activité en Europe ( 30%), grâce à un travail spécifique sur les clients stratégiques (défense, optronique, semi-conducteurs).
Pour 2026, le groupe va poursuivre la diversification de son portefeuille clients et produits, l'accompagnement de certains comptes de taille intermédiaire vers un statut stratégique et le recentrage sur ses technologies clés dans la Défense et l'Aérospatial.
Les résultats annuels seront publiés le 27 avril prochain après la clôture de la bourse.
