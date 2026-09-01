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Edycem (Herige Industries) boucle une acquisition en Loire-Atlantique
information fournie par Zonebourse 01/09/2026 à 08:00
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Herige Industries fait part de la finalisation, par sa filiale Béton Edycem, de l'acquisition de centrales de béton prêt à l'emploi en Loire-Atlantique auprès de BHR. Le périmètre repris représente un chiffre d'affaires annuel d'environ 14 MEUR et emploie 26 collaborateurs.

Dans le cadre de l'opération, Edycem intégrera quatre centrales à béton basées à Nantes, Malville, Saint-Herblain et Montoir-de-Bretagne, renforçant ainsi son maillage territorial et sa présence sur le marché de la Loire-Atlantique.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de développement du pôle Béton du groupe, qui vise à densifier sa présence sur le territoire et à renforcer la performance de son réseau industriel. Elle contribuera également à accélérer le déploiement des solutions à faible empreinte carbone développées par Edycem.

"Cette opération offre à Edycem l'opportunité de renforcer durablement sa présence en Loire-Atlantique, en complément de ses implantations historiques, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de croissance et de création de valeur", commente Benoit Hennaut, président du directoire d'Herige Industries.

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