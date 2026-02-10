Edwards Lifesciences progresse grâce à des perspectives de bénéfices optimistes pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Edwards Lifesciences EW.N ont augmenté de 3,3 % à 79,60 $ après la clôture

** EW prévoit un bénéfice 2026 supérieur aux estimations, pariant sur une demande robuste pour ses valves cardiaques artificielles et d'autres dispositifs médicaux

** Le bénéfice ajusté pour 2026 devrait se situer entre 2,90 et 3,05 dollars par action, contre une estimation de 2,89 dollars par action - données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires net de 1,57 milliard de dollars au 4ème trimestre, contre des estimations de 1,55 milliard de dollars

** En 2025, les actions d'EW ont augmenté de 15,2%