Edwards Lifesciences prévoit un bénéfice supérieur aux estimations pour 2026 grâce à la solidité des dispositifs cardiaques

Edwards Lifesciences EW.N a prévu mardi un bénéfice 2026 supérieur aux estimations, pariant sur une demande robuste pour ses valves cardiaques artificielles et d'autres dispositifs médicaux, ce qui a fait grimper ses actions de 3% dans les échanges après les heures de bureau.

Les attentes des investisseurs à l'égard des fabricants de dispositifs médicaux se sont accrues au cours des derniers trimestres, car la demande d'interventions chirurgicales, en particulier chez les adultes plus âgés, reste élevée.

Edwards a déclaré qu'il s'attendait à ce que de nouveaux produits soient des catalyseurs significatifs plus tard en 2026 pour alimenter la croissance, renforçant la confiance dans la réalisation de ses prévisions de taux de croissance des ventes de 8 à 10 %.

"Sur la base de multiples catalyseurs et de la solide performance de la société au quatrième trimestre, nous avons renforcé notre confiance dans nos perspectives pour 2026 ", a déclaré Bernard Zovighian, directeur général de la société.

Les ventes du produit phare d'Edwards, le dispositif de remplacement de la valve aortique transcathéter utilisé pour les chirurgies cardiaques peu invasives, ont augmenté de 12% à 1,16 milliard de dollars au cours du trimestre, contre des estimations de 1,13 milliard de dollars, données compilées par LSEG.

La société s'attend à ce que le bénéfice ajusté de 2026 soit compris entre 2,90 et 3,05 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 2,89 dollars par action.

La société californienne a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 1,57 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,55 milliard de dollars.

Sur une base ajustée, elle a réalisé un bénéfice de 58 cents par action, inférieur aux estimations des analystes qui étaient de 62 cents par action.