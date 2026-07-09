Eduform'Action - Secteur Santé : accélération en marche avec un excellent bilan sur les nouveaux dispositifs de formation et de solides perspectives

Boulogne Billancourt, le 9 juillet 2026 – Former ne suffit plus ! Les performances d’Eduform’Action (Euronext Growth - ALEFA) dans le secteur de la santé confirment pleinement la vision stratégique du Groupe sur les nouveaux enjeux de formation de ce secteur.



Portée par les expertises de Forsim et de Phosphoria (depuis novembre 2025), la verticale Santé d’Eduform’Action monte en puissance. Elle s’inscrit dans une dynamique de croissance avec une approche clé, un excellent bilan à mi année, et anticipe plus d’un doublement du nombre d’apprenants sur 2026.



Les enjeux ont changé d’échelle dans les établissements sanitaires et médico-sociaux : transformation des organisations, tensions RH, complexité croissante des coopérations, exigences renforcées en matière de qualité, de sécurité et de management.



Face à cette nouvelle donne, Eduform’Action a fait évoluer sa verticale Santé avec succès.



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