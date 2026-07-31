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Eduform'Action : cession de la participation au capital de la SEMEV
information fournie par Boursorama CP 31/07/2026 à 18:00
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Boulogne Billancourt, le 31 juillet 2026 – Eduform’Action (Euronext Growth - ALEFA), annonce avoir cédé sa participation au capital de la SEMEV (65,2%), société exploitant l’école d’ostéopathie Osteobio.

Cette opération s’inscrit dans la volonté du Groupe de recentrer ses ressources sur le développement de ses activités historiques de formation professionnelle et continue, portées par ses différentes verticales métiers.



À propos du Groupe EDUFORM’ACTION - https://eduformaction.fr/
Fondé en janvier 2022, le groupe EDUFORM’ACTION a pour signature : « Former aujourd’hui pour bâtir demain ». EDUFORM’ACTION s’impose comme un acteur de référence en formation initiale, continue et en apprentissage. Le groupe rassemble un écosystème unique d’écoles, de CFA et d’organismes de formation qui partagent une même ambition : faire grandir les talents et répondre aux besoins en compétences des entreprises privées et acteurs publics dans les domaines les plus sous tension (santé, management & sécurité au travail, habitat & rénovation énergétique et digital & tech).
Ambitieux et en fort développement, le Groupe EDUFORM’ACTION est coté sur Euronext Growth® Paris, mnémo : ALEFA.

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