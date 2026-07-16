Edmond de Rothschild France renforce sa gouvernance

(Zonebourse.com) - Edmond de Rothschild France étoffe sa gouvernance avec trois nominations clés. Edmond de Rothschild France fait évoluer sa gouvernance en annonçant trois nominations au sein de son équipe dirigeante. Thierry Aubert rejoint le Directoire, tandis que Vincent Aubuchou et Cédric Galli sont promus Directeurs de la Banque Privée en France.

Thierry Aubert, directeur général adjoint d'Edmond de Rothschild France, intègre le directoire de la banque. Il conserve ses responsabilités Groupe en matière de Maîtrises d'Ouvrage (MOA Banque Privée) et se voit également confier la supervision de la Direction de la Conformité d'Edmond de Rothschild (France). Il est placé sous la responsabilité de Renzo Evangelista, président du directoire d'Edmond de Rothschild France.

Présent au sein de la Maison depuis 2008, Thierry Aubert a largement contribué à la transformation de la Banque en France. Après avoir dirigé le département Organisation & Qualité, il a occupé les fonctions de Secrétaire Général puis de Directeur adjoint de la Banque Privée France, où il a notamment piloté les projets stratégiques, le développement des services, le Sales Support et le Business Development. Diplômé de l'EM Lyon, il a débuté sa carrière dans le conseil, notamment chez SIA Partners et CSC Peat Marwick, où il accompagnait des établissements bancaires.

Autre évolution majeure : Vincent Aubuchou et Cédric Galli sont nommés Directeurs de la Banque Privée Edmond de Rothschild France. Tous deux reportent directement à Renzo Evangelista.

Cédric Galli prend la responsabilité des équipes de banquiers privés à Paris et en régions. Fort de près de trente années d'expérience dans la banque privée, il occupait depuis 2023 le poste de Directeur adjoint de la Banque Privée en charge du Business Management, tout en dirigeant la région Est. Arrivé chez Edmond de Rothschild France en 2008 comme banquier privé, il avait auparavant exercé à la Banque Populaire puis au CIC Banque Privée, où il est devenu Directeur de succursale. Il est diplômé d'un Diplôme Universitaire de Gestion de Patrimoine de l'Université Robert Schuman de Strasbourg et d'une maîtrise en Sciences économiques de l'Université Louis Pasteur.

Vincent Aubuchou prend quant à lui la direction du Client Business Activity (CBA), chargé d'accompagner les banquiers privés et leurs assistants sur les volets business et opérationnels, ainsi que celle de l'Ingénierie Patrimoniale. Entré chez Edmond de Rothschild France en 2007 comme ingénieur patrimonial, il a progressivement gravi les échelons jusqu'à prendre la direction de l'Ingénierie Patrimoniale en 2019. Depuis 2023, il assurait également les fonctions de Directeur adjoint de la Banque Privée en charge de la Transformation et de l'Innovation.

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