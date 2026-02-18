Edison International dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à la baisse des coûts d'intérêt et à la hausse des tarifs de l'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Edison International EIX.N a annoncé un bénéfice supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre mercredi, aidé par des tarifs d'électricité plus élevés et une réduction des coûts d'intérêt liés aux approbations de recouvrement des coûts liés aux incendies de forêt.

Les actions de la société ont augmenté de 1,8 % dans les échanges prolongés.

Les entreprises américaines de services publics ont répercuté les coûts plus élevés de la modernisation du réseau sur les clients en augmentant les tarifs de l'électricité, car les conditions météorologiques extrêmes et la demande croissante liée à l'électrification industrielle et aux centres de données axés sur l'IA exercent une pression sur les réseaux électriques du pays. La consommation d'électricité aux États-Unis a atteint un niveau record l'année dernière et devrait à nouveau augmenter en 2026 .

Parallèlement, la filiale de la société, Southern California Edison, a enregistré une hausse de son bénéfice de base au quatrième trimestre après que les autorités de régulation ont approuvé des mesures de recouvrement des coûts liés aux dépenses passées liées aux incendies de forêt, ce qui a entraîné une baisse des coûts d'intérêt.

SCE a également été en mesure de comptabiliser des revenus supplémentaires suite à une décision finale sur son General Rate Case 2025.

Edison a affiché un bénéfice ajusté de 1,86 $ par action pour le trimestre clos le 31 décembre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,46 $ par action, selon les données compilées par LSEG. Le service public basé à Rosemead, en Californie, a également prévu des bénéfices annuels ajustés de 5,90 $ et 6,20 $ par action pour 2026, dont le point médian est inférieur aux estimations de 6,12 $ par action. Le bénéfice annuel ajusté pour 2027 devrait se situer entre 6,25 et 6,65 dollars par action. Par ailleurs, les recettes annuelles pour 2025 s'élèvent à 19,32 milliards de dollars, contre 17,60 milliards de dollars l'année précédente.